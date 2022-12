Agenda de eventos: diversión navideña fuera de casa

Concierto navideño en el Carnegie Hall

Una de las favoritas del público del Carnegie Hall durante más de 50 años, la New York String Orchestra regresa para su concierto anual de Nochebuena dirigido por Jaime Laredo y contará con algunos de los músicos jóvenes más célebres del país, junto a artistas invitados, incluido el violinista venezolano Rubén Rengel, quien se une a la orquesta para el virtuoso concierto en “la” menor de J. S. Bach. El 24 de diciembre a las 7:00pm. Entradas:https://www.carnegiehall.org/

Cortesía

Bromas y jazz en el Atrium

La fuerza creativa detrás de Jokes & Jazz, el comediante Wali Collins (Netflix, Comedy Central), ha creado un viaje emocionante sin parar de entretenimiento de alta velocidad que rebota entre las intersecciones de la canción y el stand-up. Los aclamados divertidos Lenny Marcus (Late Show with David Letterman, The Nightly Show), Sara Contreras (Original Latin Divas of Comedy, F.R.E.A.K. of Nature) y Dean Edwards (Saturday Night Live, Shrek the Musical) cuentan los chistes. Su divertido maestro de ceremonias de la noche, la presentadora de Jazz Overnight de WBGO, DJ Sheila Anderson, mantiene la velada en movimiento, mientras que el talentoso pianista Willerm Delisfort y su sexteto traen el jazz entre las actuaciones. Este jueves a las 7:30 pm. Gratis. La entrada del Atrium queda en la avenida Broadway, entre las calles 62 y 63. Información: /www.lincolncenter.org

Servicios en la Catedral de St. John the Divine

La Catedral de St. John the Divine (1047 Amsterdam Avenue en la calle 112) celebra la temporada con servicios festivos el sábado 24 de diciembre y el domingo 25 de diciembre. Las preciadas festividades navideñas de este año en la Catedral comienzan con un servicio de lecciones y villancicos a las 3:45 pm, música navideña clásica interpretada por el Coro de la Catedral. La Eucaristía Festiva de Nochebuena en la Catedral, ofrecida a las 10:00 pm, es una celebración gozosa del nacimiento de la Luz. El Reverendo Andrew ML Dietche, Obispo de Nueva York, y el Reverendo Patrick Malloy, Decano de la Catedral, darán la bienvenida a los feligreses en el espíritu de la temporada navideña. El día de Navidad se celebra con un servicio de la Santa Eucaristía a las 10:30 am en la Catedral. En la culminación de la festividad, el Coro de la Catedral cantará y el Decano presidirá mientras la Catedral se regocija con el nacimiento del Niño Jesús. El servicio se llevará a cabo en persona y estará disponible para transmitir en vivo en las plataformas en línea de la Catedral. Información:https://www.stjohndivine.org/

Cortesía

El árbol barroco napolitano en el Met

Áproveche los últimos días de una de las tradiciones de Nueva York, la exposición del Museo Metropolitano de su Christmas Tree, un árbol adornado con una escena del día de navidad en Belén alrededor de su base que proviene de una colección de figuras napolitanas del siglo XVIII, donadas por la artista y coleccionista estadounidense Loretta Hines Howard en 1964. Hasta el 8 de enero. Información: https://www.metmuseum.org/

Cortesía

Magia para la Nochebuena

Steve Cohen, el cerebro detrás del espectáculo de lujo íntimo y alucinante, Chamber Magic, tendrá dos nuevos espectáculos tanto en Nochebuena y otro en Víspera de Año Nuevo. Conocido por las estrellas como “uno de los secretos de entretenimiento mejor guardados de la ciudad”, Chamber Magic ha estado en escena durante más de 20 años y es un show de magia de 90 minutos que transporta a los invitados para disfrutar de una noche de entretenimiento refrescante, elegante e incomparable. Se alienta a los invitados a vestirse con atuendos de cóctel para acentuar la atmósfera extravagante. En el Lotte New York Palace Hotel (455 Madison Avenue). Más información: https://chambermagic.com/

Cortesía

Los Tres Reyes Magos en el Teatro SEA

En estos días de Navidad, disfrute de la historia de “Los Reyes Magos”, Gaspar, Melchor y Baltasar, contada a través de los tradicionales cantos navideños latinoamericanos en vivo. En esta producción, Los Reyes Magos llegan por accidente a casa de Jesús Rodríguez, un niño del Barrio Belén de Trujillo Alto, Puerto Rico, en lugar de llegar a Belén de Judea. Esta mágica aventura, que cuenta con títeres de sombras, lleva al público en un viaje a través de un bosque encantado, un mar místico, estrellas milagrosas y termina donde todos los sueños se hacen realidad: en tu corazón. Hasta el 8 de enero. El Teatro SEA está ubicado en el 107 Suffolk Street. Entradas e información: https://teatrosea.org/

Cortesía

Moulin Rouge! The Musical con descuento

Moulin Rouge! The Musical invita a la comunidad hispana a disfrutar esta puesta en escena en las festividades navideñas utilizando el código de descuento AMOR cuando visiten la plataforma seatgeek.com. La icónica película de Baz Luhrmann cobra vida en el escenario, mezclada en una nueva extravagancia musical. Moulin Rouge! The Musical es una celebración teatral de la verdad, la belleza, la libertad y, sobre todo, el amor. El show celebra más de 160 años de música, desde Offenbach hasta Lady Gaga. En el escenario de este musical se presentan muchas de las canciones icónicas de la película y también se incluyen éxitos recientes que han aparecido en los últimos 20 años desde el estreno. Más información: http://www.moulinrouge.fr/

Cortesía

Menú dominicano para Navidad

Si desea celebrar las fiestas con comida dominicana, el restaurante Jalao NYC en Radio Hotel puede ser una opción. Con sus servicios de catering navideño, los platos caribeños de este nuevo restaurante se pueden disfrutar desde la comodidad del hogar con opciones para recoger el día de Navidad. Los pedidos de catering se aceptarán hasta el viernes 23 de diciembre. El menú incluye un tradicional Pernil Asado Dominicano, una pierna de cerdo cocida a fuego lento durante siete horas; Plátanos al Caldero; caramelizados dulces y salados; y Lasaña de Res, un plato de pasta con capas de carne y queso. Para aquellos que prefieran salir a comer, Jalao NYC también está aceptando reservas para cenas en Nochebuena, con una comida de tres platos de precio fijo y maridaje de vinos. Más información:https://jalaonyc.com/