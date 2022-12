Cadena perpetua para hombre en Florida que mató de 17 puñaladas a roommate porque le robó PlayStation

Un hombre en Florida cumplirá cadena perpetua luego de haber sido declarado culpable de matar a puñaladas a su “exroommate” como venganza porque le robó el PlayStation.

Jake Bilotta, de 26 años, resultó convicto el viernes pasado de asesinato en primer grado por la muerte en el 2018 de Joshua Barnes, de 24, reportada en Maitland.

El informe de medios locales como WESH indica que Bilotta recibió una sentencia mandatoria de vida en prisión sin la posibilidad de salir bajo palabra, luego de que la Corte rechazara los argumentos de que había actuado en defensa propia.

Otro compañero de apartamento de Bilotta, identificado como Ian McClurg, de 25, testificó contra él durante el juicio luego de declararse culpable en 2020 de complicidad y manipulación de evidencia. McClurg fue sentenciado a 10 años en prisión por los crímenes.

Las autoridades en el condado Seminole argumentaron que Bilotta y McClurg acordaron convencer a Barnes para que llegara a la vivienda en medio de sospechas de que había robado, días antes, una consola de juegos PlayStation 4 valorada en $300.

Cuando Bilotta se enteró del robo, estaba tan molesto que golpeó la pared hasta dejarle un agujero y decidió matar a Barnes, según el relato de Lemma.

Cuando la víctima llegó a la residencia a una supuesta fiesta, Bilotta lo apuñaló 17 veces con un cuchillo de chef de siete pulgadas.

“Me estás matando”, habría expresado Barnes, según testificó McClurg, quien presenció el ataque.

Documentos del caso que cita el New York Post señalan que la idea del dúo eran colocar el cadáver en bolsas de basura y enterrarlo en otro sitio. Pero luego de que un tercer roommate los cachara in fragantis en la escena criminal, no prosperaron con el plan.

McClurg fue arrestado por agentes en un baño. Aunque Bilotta escapó de la escena, fue ubicado por un helicóptero en un espacio de estacionamiento a una milla de la vivienda poco después del ataque.