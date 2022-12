Luego del escandalo en la final del Mundial prohíben a Salt Bae asistir a la U.S Open Cup

El chef turco Salt Bae estuvo presente en la final de la Copa del Mundo y fue fuertemente criticado por su comportamiento en el estadio de Lusail en Qatar, donde quiso opacar a los protagonistas quitándoles la copa, acción que tuvo muy malos comentarios en las redes sociales.

“Tocar esa copa debería ser algo verdaderamente exclusivo y este payaso que vende carne a sobreprecio solo porque a los famosos les hace gracia la agarra, que desagradable imagen”, fueron algunos de los comentarios de periodistas por Twitter.

Luego de este episodio parece llegarle las consecuencias al chef, pues la organización de la U.S. Open Cup uno de los principales torneos de fútbol en Estados Unidos, anunció que será “persona no grata” en la final del evento en 2023. Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final— U.S. Open Cup (@opencup) December 20, 2022

La U.S. Open Cup es un torneo organizado por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, en el cual participan todos los clubes de la Major League Soccer y el campeón obtiene un cupo a la Liga de Campeones de Concacaf.

El turco ya había conocido a Lionel Messi anteriormente en su restaurante, por donde además pasaron muchas figuras del deporte como Robert Lewandoski, Paul Pogba y hasta Ronaldo Nazario. Sin embargo, en el campo de Lusail se pudo notar la incomodidad del capitán argentino cuando Salt Bae le pidió una foto en plena celebración del título Mundial.

Leer también:

– ¿Quién es Rose Bertram? La belga que sería la nueva conquista de Kylian Mbappé [Fotos]

– Faltó poquito: Messi casi besa en la boca a Rodrigo De Paul durante la celebración por ganar el Mundial de Qatar 2022 (Video)

– Una locura: En Rosario se hacen más de 300 tatuajes diarios de la cara de Messi con la Copa del Mundo