Todo listo para la Copa Conmebol Libertadores: Definidos los cruces para las fases preliminares del torneo

La Copa Conmebol Libertadores ya está preparándose para dar inicio y para esto se realizó el miércoles el sorteo de las fases preliminares del certamen, donde los equipos buscarán llegar a la Fase de Grupos para intentar convertirse en el nuevo campeón de la competencia de clubes más importante de Sudamérica.

Esta primera etapa del campeonato de fútbol está dividida en dos partes (Fase 1 y 2) y busca brindarle la posibilidad a los equipos que no avanzaron de manera directa el de poder conseguir un cupo en el certamen mediante una clasificación por victorias contra otros combinados que también aspiran participar en la Libertadores.

Como es costumbre, los equipos más llamativos en esta competencia son los brasileños, argentinos, uruguayos y colombianos, que suelen tener un mayor desarrollo deportivo y cuentan con un nivel de competitividad mucho más alto que el de los demás países.

Uno de los juegos más interesantes es el del poderoso Atlético Mineiro de Brasil contra el Carabobo FC de Venezuela, así como el de Universidad Católica de Ecuador contra Millonarios de Bogotá de Colombia.

La Copa Conmebol Libertadores iniciará de forma oficial el próximo miércoles 8 de febrero de 2023 y se mantendrá vigente hasta el sábado 11 de noviembre, día en el que se dispute la ansiada final para definir al campeón de Sudamérica.

Así quedaron cada uno de los cruces en las fases preliminares:

Fase 1

Sport Huancayo (PER) vs Nacional (PAR) E1

Nacional Potosí (BOL) vs El Nacional (ECU) E2

Boston River (URU) vs Zamora (VEN)

Fase 2

Carabobo (VEN) vs Atlético Mineiro (BRA)

E1 vs Sporting Cristal (PER)

Deportivo Maldonado (URU) vs Fortaleza (BRA)

E2 vs Independiente Medellín (COL)

Magallanes (CHI) vs Always Ready (BOL)

Curicó Unido (CHI) vs Cerro Porteño (PAR)

E3 vs Huracán (ARG)

Universidad Católica (ECU) vs Millonarios (COL)

