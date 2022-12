Blatter en contra del Mundial de 48 equipos: “Se sigue exprimiendo más y más el limón”

La Copa del Mundo de Qatar 2022 fue la última que se disputó con 32 selecciones, pues a partir de la edición de 2026 pasará a tener 48 participantes. Este nuevo formato parece no haberle gustado al expresidente de la FIFA Joseph Blatter, quien se manifestó en contra de este reciente anuncio.

“Se sigue intentando exprimir más y más al limón, por ejemplo una Copa Mundial con 48 equipos y ahora un Mundial de Clubes, que debe ser visto como competencia directa a la Liga de Campeones”, declaró el suizo en sus declaraciones.

Blatter se desvinculó de la FIFA desde el año 2015 por estar presuntamente involucrado en los casos de corrupción del máximo organismo del fútbol mundial, aunque en su caso particular no han podido conseguirle pruebas suficientes para dictar una sentencia. “Nunca he tomado dinero mal habido y es por eso que no me han podido probar nada en todos los procesos en mi contra“, comentó.

Admite sus errores

La elección de Qatar como sede de la Copa del Mundo 2022 fue una votación que se llevó a cabo en 2009 pero no fue sino hasta hace algunos meses que Blatter confesó que fue “un error” elegir al país árabe como sede de un evento tan grande. “Qatar es un país muy pequeño, los Mundiales tiene que hacerse en países grandes”, afirmó.

Otro de los arrepentimientos del expresidente de la FIFA llegó recientemente, expresando que le hizo mucho daño al fútbol, “No supimos proteger al fútbol de la influencia económica y política y acabé dañándolo, lo lamento mucho”, cerró Blatter.

