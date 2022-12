Taylor Swift bate récord de ventas con su álbum ‘Midnights’

En medio de las polémicas por la venta de boletos para su próxima gira, Taylor Swift sigue acumulando éxitos, esta vez batió el récord de más álbumes vendidos en ocho semanas, acumulando seis millones de copias vendidas con ‘Midnights’.

La intérprete de ‘Anti-Hero’, lanzó su décimo álbum en octubre de este año, el cual inmediatamente se colocó en los primeros lugares en las listas de reproducción alrededor del mundo, la demanda que generó, incluso provocó la caída del servicio de Spotify.

De los seis millones de copias vendidas en ocho semanas, solo tres millones fueron registradas en Estados Unidos. Estas cifras la convierten en la primera artista en tener cinco producciones con un millón de ventas solo en la primera semana de lanzamiento, con ‘Midnights’ acumuló 1.6 millones en su semana de estreno.

Junto a la noticia de este logro de Taylor Swift, también se informó que ‘All Too Well: The Short Film’ terminó su carrera por conseguir el Oscar, pues luego de que se dieran a conocer los preseleccionados a conseguir el premio, la producción de la cantante no estaba incluida.

Sin embargo, aún tiene oportunidad por llevarse la estatuilla con el tema “Carolina”, que escribió para la cinta ‘Where the Crawdads Sing’.

