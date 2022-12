Mia Khalifa y Lana Rhoades destacan entre las actrices más buscadas del 2022 en Pornhub

Lana Rhoades fue la segunda consentida de los usuarios que miraron Pornhub este 2022.

Como cada año, el sitio XXX dio a conocer quiénes son las celebridades más buscadas en su página y fue Lana, actualmente alejada del porno, quien se encuentra entre las favoritas.

La séptima posición, y que siempre aparece en estos conteos, aunque tiene muchos años fuera de la industria para adultos, es Mia Khalifa.

La joven de origen libanés ahora es influencer y modelo erótica, tiene su página de OnlyFans y sigue deleitando a sus seguidores con algunas fotos sensuales en redes sociales.

Tanto Lana Rhoades como Mia Khalifa tienen otra cosa en común, que luego de dedicarse a la industria del cine para adultos, salieron asqueadas afectadas, diciendo que sufrieron incluso explotación. 💥💥💥Porn actress of Ukrainian-Jewish origin Abella Danger became the most popular on the Pornhub website in 2022.

El primer lugar es para Abella Danger, una chica de 27 años, activa en el mundo XXX desde el 2014. Gracias a su belleza y a su talento frente a la cámara, ha ganado varios premios AVN, los Oscar del porno. View this post on Instagram A post shared by Abella Danger (@dangershewrote)

Otro dato interesante que lanzó la plataforma en su recuento fue que el celular es el aparato más usado por los cibernautas para ver la app.

