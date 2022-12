Ucrania asegura que ha matado a 100,000 soldados rusos y proyectan un enorme “100 K” en un edificio de Kiev

Ucrania aseguró que ha liquidado a 100,000 soldados rusos durante la guerra en curso, un supuesto nuevo hito de las fuerzas de Volodymyr Zelensky en la defensa de su territorio.

En la fachada de un edificio de Kiev apareció una enorme imagen de luz proyectada, que decía “100K”, el jueves, misma que fue publicada en las redes sociales por Kyrylo Tymoshenko, subjefe de la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Tymoshenko publicó la foto en su canal de Telegram y también apareció en sus historias de Instagram.

“La situación con la luz ha mejorado en Kiev”, escribió Tymoshenko en la publicación de Telegram que acompaña a la foto, según una traducción al inglés.

Kyiv. Vernadskyy National Library of Ukraine illuminated its walls with lights. According to today's statistics, approximately 100 000 Russian troops were killed or injured since the beginning of the Russia's full-scale war against Ukraine.#UkraineWillWin pic.twitter.com/NTYMFyy2RD — UkraineWorld (@ukraine_world) December 22, 2022

Kiev es una de las muchas ciudades del país que ha sufrido apagones en los últimos días, que las autoridades ucranianas atribuyen a los ataques rusos contra infraestructura civil crítica.

Muchos de los ataques con misiles de Rusia han dejado a los ucranianos en algunas partes del país sin poder calentar sus hogares en medio de las frías temperaturas invernales.

Funcionarios militares ucranianos anunciaron el jueves que el número de muertos de las tropas rusas había superado los 100,000 desde que comenzó la guerra a fines de febrero.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania también estimó que Rusia ha perdido unos 3,000 tanques y “unos 6,000 otros vehículos blindados” mientras luchaba en Ucrania.

Rusia no ha publicado constantemente cifras sobre su propio recuento de tropas perdidas, ni tampoco Ucrania. Funcionarios ucranianos dijeron a principios de este mes que hasta 13,000 soldados ucranianos podrían haber muerto en los combates.

La foto que Tymoshenko compartió marcando las 100,000 muertes de tropas rusas reportadas se proyectó en el frente de la Biblioteca Nacional Vernadsky en Kiev en la parte superior del edificio.

El mensaje apareció en luz azul y también fue compartido más tarde en Twitter por el sitio de noticias de Ucrania en inglés, UkraineWorld. After 300 days of war, Ukraine has liberated around 54% of the maximum amount of extra territory Russia seized since 24 Feb 2022



Russia now controls around 18% of internationally recognised areas of Ukraine, including the Donbas & Crimea regions under Russian control since 2014 pic.twitter.com/K7sQkoXEkj— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 20, 2022

El último número de muertos informado se produjo pocos días antes de la marca de 10 meses de guerra, que llega el sábado. Ucrania también alcanzó la marca de los 300 días de guerra a principios de esta semana, el 20 de diciembre.

Poco después de alcanzar esa marca de 300 días, Zelensky viajó a Estados Unidos para su primer viaje conocido fuera de Ucrania desde que comenzó la guerra. Se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca y luego concluyó su breve viaje con un discurso en el Capitolio de los Estados Unidos ante una sesión conjunta especial del Congreso.

