Unos tatuajes de Sergio Mayer pusieron celosa a su esposa, la actriz Issabela Camil

Issabela Camil asegura que Sergio Mayer le ha demostrado su amor de muchas formas a lo largo de trece años de matrimonio; sin embargo, todo indica que el actor no está ni estará dispuesto a tatuarse por ella.

Durante una entrevista para el programa “Lecciones De Vida”, la actriz recordó cuando su marido plasmó en su piel el nombre de sus tres hijos y confesó que le enojó ver que el suyo no aparecía, hasta que él le explicó por qué.

“Sergio se fue a tatuar el nombre de mis hijas y de su hijo mayor y cuando me lo enseñó me quede así de ¿y yo qué? Su respuesta fue “Yo nunca me tatuaría el nombre de una mujer. Mis hijos son mis hijos, y hoy por hoy te amo, pero no sé qué va pasar en un futuro“. Claro que estaba celosa y ya no quise escucharlo más», dijo Issabela.

Para finalizar, la actriz aseguró que, aunque al principio sí le armó un escándalo a Sergio tras lo ocurrido, finalmente comprendió que él tenía razón y que podía llegar un punto en el que ninguno de los dos quisiera continuar con la relación.

