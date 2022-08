Sergio Mayer a Natália Subtil: “¡Ya basta de chantajes!”

Sergio Mayer señala que decidió dejar de darle dinero a Natália Subtil, madre de su nieta Mila, a petición de su hijo Sergio Mayer Mori, y aclara que no iba a dejar de apoyarla, pues le había ofrecido trabajo.

“Cuando me pide dinero y la he apoyado toda la vida, ‘no soy metiche’; ahora que le cerramos la llave, entonces ‘soy un metiche’, no pues está a toda ma…”.

“Yo la apoyaba y llegó un momento en que le dije ‘ya no te voy a dar dinero, te voy a dar trabajo’; ‘ya no me pidas, no te voy a dar dinero, ¡se acabó!’… Porque mi hijo me dijo ‘papá, yo estoy dando esto, esto y esto y a ti te pide, le pide a tal’, le pedía a mi suegro, ¡por Dios, ya basta!, ¡ya basta de tanto chantaje!”.

El ex Garibaldi explica que le había ofrecido apoyarla con un proyecto para que tuviera un ingreso y luchará con la depresión que ella había dicho tener, sin embargo, Natália terminó abandonándolo. “(Le dije a Natalia) ‘aquí está el proyecto, aquí está el dinero, aquí está todo, no te deprimas, vete a trabajar’, ¿eso es falta de empatía? Preocuparme por ella y darle trabajo, porque está deprimida porque no tiene trabajo, le ofrezco trabajo, pero me dice que no lo quiere porque… ¡ya basta!”.

“Y se le dio anticipo. Ella tiene un problema con quien le dio el anticipo, porque dejó botado todo, entrevistas, programa, producción, ¡todo!”.

Sergio asegura que le pidió la camioneta que le había prestado, ya que no la utiliza en beneficio de su nieta.

“Tengo que recuperar mi camioneta, no se la voy a regalar. Se la presté para que llevara a mi nieta a la escuela y no la llevó a la escuela, en todo el año nunca la llevó a la escuela. Habla de los derechos de los niños y habla de los derechos de su hija; uno de los derechos fundamentales es el derecho a la educación y mi hijo pagó todo el año, ella misma lo dijo”.

“(No la llevó) que porque se deprime o porque se iba de viaje. No hay ninguna justificación para que no lleves a tu hija a la escuela”.

