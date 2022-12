Gaby Spanic dejó al descubierto su brasier y bikini tras su recorrido por Egipto y la comparan con Cleopatra

La actriz Gaby Spanic aprovechó el mes de diciembre para compartir unos días de descanso con sus familiares. Por ello, sus parientes tomaron sus maletas, un avión y se trasladaron hasta Egipto, momento que quedará para siempre en sus memorias.

“Construyendo recuerdos que vivirán en nuestros álbumes familiares. Building memories that will live on in our family albums. Construindo memórias que ficarap eternizadas em nossos álbuns de familia”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos compartidas.

Sin embargo, lo más llamativo fue el atuendo que decidió llevar puesto, debido a que tenía un vestido completamente transparente, al tiempo que dejó ver su brasier, así como su tanga. Su look lo quiso llevar acompañado por unos lentes de sol negros, y unas botas para darle un toque particular.

A su vez, los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que sus seguidores enloquecieron y, es que le dejaron cientos de comentarios, al tiempo que muchísimos de ellos comenzaron a destacar que se llegó a parecer a Cleopatra, lo que a ella le habría generado gran emoción por la comparación.

Otros internautas aprovecharon la ocasión para recordar su personaje en la telenovela ‘La Usurpadora’. No obstante, otros destacaron su belleza, así como otros consideraron que fueron muy buenas las fotos que llegó a compartir en la red social de la camarita.

“La Usurpadora de vacaciones en Egipto”, “Vivo en Egipto, ojalá y vinieras a mi ciudad”, “Vienes a Israel?”, “Mi Gaby, cuándo vienes a Inglaterra?”, “Muy merecidas vacaciones, mujer trabajadora”, “Soy muy muy tu fan”, “Dios egipcia”, “Estoy segura que ni Cleopatra poseía tanta belleza como tú, mi vida”, “Mi amor Brasil te ama”, “La reina de Egipto“, “La Usurpadora conquistando tierras egipcias, ahora cambia con Cleopatra”, “Cleopatra eres tú?”, “Muy bonita, adoré tu personaje como La Usurpadora”, “Wooow, qué hermosa, deerías hacer un personaje de una egipcia”, “Muy buenas fotos”, “Hermosa mujer”, “Me encantan las fotos, recuerdos que quedaron marcados para siempre en sus corazones”, fueron algunas de las expresiones que se registraron al respecto.

