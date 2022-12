Lupita Nyong’o confirma que está en una relación con Selema Masekel

Lupita Nyong’o, quien siempre ha tratado de mantener su vida amorosa en privado, acaba de presentar al mundo al hombre de su vida.

Este 23 de diciembre, la estrella de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ sorprendió a sus fanáticos y seguidores en Instagram cuando confirmó su romance con el reportero deportivo Selema Masekela, de 51 años.

Ambos compartieron el mismo video que los muestra haciendo una tendencia popular, pero lo que llamó la atención fueron los subtítulos dulces de cada uno de ellos.

Nyong’o, de 39 años, escribió: “¡Simplemente hacemos clic! 💘 @selema #thisismylove #nuffsaid “. Mientras que Masekela colocó: “Los corazones están sincronizados. Mi amor total y real @lupitanyongo. ❤️❤️❤️”, revelando así que se encuentran en una relación, de la que Selema ha estado esperando que ocurriera desde 2016.

De acuerdo a unos tuits que compartió, Masekela pidió consejo sobre cómo acercarse a Nyong’o cuando se sentó detrás de ella en un vuelo.

“Hablando hipotéticamente, por supuesto… digamos que estás sentado detrás de Lupita Nyong’o en un avión, ¿cuál sería tu línea inicial? A cualquiera se le ocurra una buena apertura para mí con Lupita Nyong’o, avíseme”, publicó en aquel entonces.

Quién diría que unos años después terminarían anunciando su noviazgo.

Asimismo los amigos famosos de Lupita se apresuraron a comentar las publicaciones, con Ava DuVernay compartiendo un emoji de corazón, mientras que Janelle Monae agregó dos caras con ojos de corazón.

Desde que encontró la fama en Hollywood, Lupita ha mantenido su vida personal fuera del alcance del público, sin embargo, no ha podido esquivar los rumores de citas.

Se le ha relacionado ​​en el pasado con su coprotagonista de ‘Black Panther’, Michael B. Jordan. Antes de eso, también se rumoreaba que había estado saliendo con Jared Leto, incluso, con Janelle Monáe luego de que fueron captadas de manera muy cariñosa en el after party del MET Gala 2019. View this post on Instagram A post shared by on (@thefence_)

¿Quién es Selema Masekel?

Selema está involucrado en una multitud de proyectos diferentes. Comenzó su carrera como comentarista deportivo, trabajando para ESPN. Ha cubierto eventos como los X Games y la Copa del Mundo en el pasado. También es cantante, con su grupo Alekesam. Su música ha aparecido en espectáculos como Entourage y House of Lies. Fue presentador de la serie documental Vice World of Sports. También está involucrado con un montón de organizaciones sin fines de lucro que intentan ayudar a los jóvenes.

