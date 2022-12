Tory Lanez declarado culpable del tiroteo contra Megan Thee Stallion

Un jurado de Los Ángeles decidió el destino de Tory Lanez después de que fue acusado de dispararle a Megan Thee Stallion en los pies en julio de 2020.

Lanez, cuyo nombre legal es Daystar Peterson, enfrenta hasta 22 años y ocho meses de prisión en su sentencia fijada para el 27 de enero. También enfrenta una deportación posterior, ya que es ciudadano de Canadá.

Los jurados llegaron a un veredicto después de unas siete horas de deliberación durante dos días y así Tory Lanez fue encontrado culpable de los cargos de disparar un arma de fuego con negligencia grave, agresión con un arma de fuego semiautomática y portar un arma de fuego cargada y no registrada en un vehículo.

Megan Thee Stallion, cuyo nombre de nacimiento es Megan Pete, alegó anteriormente que Peterson le disparó en el pie después de que estalló una discusión en su automóvil entre la amiga Kelsey Nicole, Peterson y el guardaespaldas de Peterson después de una noche en la casa de Kylie Jenner el 12 de julio de 2020.

“Sufrí heridas de bala, como resultado de un delito que se cometió en mi contra y con la intención de dañarme físicamente. Nunca me arrestaron, los policías me llevaron al hospital donde me operaron para quitarme las balas“, dijo Stallion en ese momento.

Antes de la deliberación de los jueces, el abogado de Lanez alegó que los disparos fueron efectuados en realidad por la entonces mejor amiga de Megan, Kelsey, pero ella negó ser la autora de los disparos y anteriormente identificó a Lanez como el que empuñaba el arma.

Los fiscales, por su parte, hicieron hincapié en el valor que tuvo Megan, de 27 años, para denunciar los hechos.

“Quiero comenzar destacando la valentía de Megan. Mostraste un coraje y una vulnerabilidad increíbles con tu testimonio a pesar de los repetidos y grotescos ataques que no merecías. Te enfrentaste a un escrutinio injusto y despreciable que ninguna mujer debería enfrentar y has sido una inspiración para otros en todo el condado de Los Ángeles y la nación”, dijo el fiscal de distrito George Gascón.

Sigue leyendo: “Pinocchio”, de Guillermo del Toro, es reconocida como mejor película de animación

– Manu Chao deja de ser persona “non grata” en México

– Los Caligaris le dicen adiós a uno de sus integrantes por hablar mal de México

– Bad Bunny estrena nueva canción tras anunciar su retiro temporal