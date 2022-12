Los Caligaris le dicen adiós a uno de sus integrantes por hablar mal de México

Federico Zapata fue desvinculado de Los Caligaris por una publicación que hizo en su cuenta de Twitter cuando celebraba el reciente título de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Y es que el músico de la banda argentina, quien funge como su trombonista, causó polémica por un comentario en contra de los mexicanos por su desempeño en el fútbol.

“Y ustedes son distintos por su resentimiento, envidia y por tener la cola rota”, además sugirió que México debería probar suerte con otro tipo de deportes que no sean el fútbol. “Dejen de llorar, prueben con el fútbol americano o béisbol. Los mejores futbolistas que tienen se llaman extranjeros, marica”, señaló en un tuit ahora eliminado.

Todo esto fue a raíz de que un comentarista deportivo llamado Paco Villa criticó la actitud del portero Emiliano Martínez, mejor conocido como Dibu, y lo catalogara de “fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe”.

Dibu fue premiado como el mejor arquero de la justa deportiva, no obstante, al recibir el guante de oro lo colocó sobre sus genitales causando un instante incómodo entre los presentes y millones de espectadores.

“El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe. Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen”, escribió el comentarista a través de su cuenta de Twitter.

Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen. — Paco Villa (@Paco_Villa_) December 19, 2022

Algo que Federico, por su parte, no soportó y le respondió lanzándose en contra de todo el pueblo mexicano, lo que hizo reaccionar a los internautas e incluso a Los Caligaris con malas noticias para su músico.

“Amigos y amigas: Nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente”, comenzaron en un comunicado publicado en sus cuentas oficiales.

“Ante tal situación anunciamos la desvinculación de la banda de este integrante ya que sus declaraciones, llenas de violencia, no nos representan” Los Caligaris

“México es patria y cada mexicano, un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros”, señalaron los artistas. View this post on Instagram A post shared by Los Caligaris (@loscaligarisoficial)

