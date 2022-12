Violencia sin descanso en Nueva York: a un hombre le cortaron la cara cerca del famoso árbol navideño del Rockefeller Center

A un hombre le cortaron la cara ayer en las cercanías del famoso árbol de navidad del Rockefeller Center, zona muy congestionada que en esta época concentra a miles de turistas en Midtown Manhattan.

La víctima no identificada fue apuñalada por un hombre desconocido de unos 30 años en “Deli’s 48” en West 48th Street entre 5ta y 6ta Av, ayer alrededor de las 5:20 p.m., según la policía de Nueva York.

La víctima fue trasladada al hospital en condición estable. La policía estaba buscando al sospechoso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Además de Times Square, la zona del Rockefeller Center es de las más congestionadas en la temporada decembrina, tanto que muchas calles aledañas al árbol navideño son cerradas al tráfico vehicular para dar más espacios a los turistas. Las autoridades han advertido a los neoyorquinos y turistas a estar alertas sobre robos en la zona, especialmente de billeteras, bolsos y celulares.