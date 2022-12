Aficionada argentina caminó por las calles de Lyon con la camiseta de su país y así reaccionaron los franceces

Días después de que Les Blues perdieran la final del Mundial Qatar 2022 a manos de la Albiceleste, una aficionada argentina se armó de valor y caminó por las calles de Lyon, Francia, con la camiseta de Argentina.

Se trata de Enriqueta Rivas, una creadora de contenido que sin miedo alguno «O quizá un poco» se propuso hacer un video titulado “Reacciones de franceces al ver la remera de Argentina en Francia”.

Al inicio de la grabación, Enriqueta indica que ya le habían gritado tres veces, indicando que el primer francés que se refirió a ella le dijo “Honte”, que en español significa “La Vergüenza”.

“Otro me gritó «estás perdida» y el tercero me dijo algo como que me vaya de acá”, dijo la instagramer al tiempo que recibía silvidos en tono de burla de algunos franceces que caminaban del otro lado de la calle.

El usuario de la creadora de contenidos en la red social Instagram es @enriquetarivas.ok y en su cuenta tiene más de 32,5 mil seguidores, así como unas 580 publicaciones.

En Francia no califican el arbitraje de la final del Mundial Qatar 2022

El primer penalti pitado en favor de Argentina como resultado del contacto entre Ousmane Dembélé y Ángel di María, así como un supuesto penal que cometieron a Mbappé en la segunda parte, bastaron para que los franceces estallaran contra el arbitro y aun días después de la final, no acepten el resultado (al menos algunos cuantos).

De hecho, recientemente los aficionados de Les Blues realizaron una inética recolección de firmas para pedir que se repita la final del Mundial Qatar 2022.

