Cliente dice que servicio de entregas a domicilio Instacart desactivó su cuenta por darle una calificación de 3 estrellas a un trabajador

Después de dejar una reseña de solo tres estrellas para un comprador que trabaja en la app de Instacart, una mujer dijo que el servicio de entrega de comestibles desactivó su cuenta.

La TikToker Sammi (con nombre de usuario @spammi.k) publicó un video explicando que había realizado un pequeño pedido a través de Instacart que el trabajador reembolsó parcialmente.

“Hice un pedido de Instacart para nosotros anoche, y fue como para seis cosas, nada importante. Así que el trabajador (de Instacart) acepta el pedido y va a comprarlo (a la tienda). (Después) me reembolsa la mitad de mi pedido sin siquiera preguntarme si quería un reembolso, y lo entrega”, dijo la mujer, de acuerdo con información de Daily Dot.

Sammi dijo que dejó una calificación baja porque el trabajador que compró su pedido no se comunicó con ella para informarle si quería el reembolso o prefería que le llevara algo más.

“Le doy tres estrellas porque no hubo comunicación, que tal si yo le pedía reemplazar eso, y el asunto es que sí tenía reemplazos en mi pedido. Me desperté esta mañana con un correo electrónico de Instacart que decía que tenía demasiadas quejas y que mi cuenta ahora está desactivada como cliente. Esa es la única queja que he hecho”, dijo en el video.

Otros usuarios de TikTok dijeron que tuvieron experiencias similares con el servicio de entrega, pero la mayoría se sorprendió de que le desactivaran la cuenta a Sammi por tener una queja.

Cabe señalar que el video fue borrado de la cuenta de Sammi tiempo después.

Instacart no ha hecho comentarios sobre este asunto.

