3 cosas que tienes que hacer si pierdes tu cartera

Si has perdido tu billetera, donde de seguro tienes tus tarjetas de crédito y de débito, debes recordar que puedes proteger tu información y recuperar documentos importantes en solo unos cuantos pasos.

A continuación, te compartimos 3 pasos que debes dar

1. Bloquea tus tarjetas

Lo primero que debes hacer si has perdido tu billetera es asegurarte de no perder más dinero. Si bien es posible que no puedas recuperar el dinero en efectivo que tenías, puedes evitar que un ladrón potencial haga compras con tu tarjeta de débito o crédito bloqueándolas.

Una forma de hacerlo es llamando a los bancos de las tarjetas y pidiéndoles que coloquen un candado en las tarjetas. Mientras el bloqueo esté en su lugar, las tarjetas serán rechazadas si se usan para hacer compras.

Muchas instituciones también te permiten hacer esto a través de una aplicación de tarjeta de crédito o banca móvil. Por lo general, puedes encontrar una opción de bloqueo o congelación de tu tarjeta directamente en la app del banco.

Esta es una medida que puedes realizar en lo que buscas la cartera, y no es tan definitiva como cancelar las tarjetas.

2. Reemplaza tus tarjetas de débito y crédito

Si ya buscaste en todos los lugares posibles donde la billetera podría haberse extraviado y definitivamente no apareció nada, deberás tomar medidas adicionales para evitar que tu información personal se vea comprometida.

Llama al emisor de la tarjeta de débito o crédito de cualquier tarjeta que se haya perdido para cancelar la tarjeta y solicitar un reemplazo. Nuevamente, es posible que puedas hacerlo a través de una aplicación de banca móvil o en el sitio web del banco o de la compañía de tarjeta de crédito. Una vez que canceles la tarjeta, ya no se podrá utilizar para hacer compras.

3. Reemplaza tu licencia de conducir

Para reemplazar tu licencia de conducir, deberás ponerte en contacto con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). En algunos estados, puedes solicitar una identificación de reemplazo a través del sitio web del DMV y recibirla por correo. La tarifa por una identificación de reemplazo generalmente oscila entre los $15 y $30 dólares.

