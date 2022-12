Fotos: Vicente Fernández Jr. se comprometió en París con su novia Mariana González

Vicente Fernández Jr. se comprometió en París con su novia Mariana González.

Luego de casi tres años de noviazgo el primogénito de Vicente Fernández, el icónico cantante que falleció el 12 de diciembre de 2021, le propuso matrimonio a su pareja en la llamada ciudad del amor, con la emblemática Torre Eiffel de fondo.

“Te elegí a ti: Porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentía y no me importó nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los días. El amor es ser amigos, compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas se eligen cada mañana para pasar una vida juntos. Te amo con todo mi corazón. Un día inolvidable”, escribió “Chentillo”, al pie de varias fotografías del memorable momento que compartió en sus redes sociales.

Vicente Fernández Jr., de 59 años y Mariana González, menor que él 19 años, oficializaron su relación en 2020, en medio del escándalo por el que atravesaba el también cantante, pues se estaba separando de su ex esposa, Karina Ortegón, quien además lo tenía demandado por supuesto abuso sexual a una menor.

Vicente Fernández Jr. y Ortegón se casaron en agosto de 2017 y anunciaron su separación en enero de 2020.

