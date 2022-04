Vicente Fernández Jr se quitó algunos años de encima con unos retoques estéticos en la cara

El cantante Vicente Fernández Jr, recientemente se le vio en las redes sociales mientras se hacía algunos retoques estéticos en el rostro, logrando así aparentar menos edad de la que tiene. El mexicano se dirigió a una clínica donde le colocaron varias inyecciones que contenían botox.

Mariana González Padilla, quien es su pareja sentimental, fue la encargada de grabar y tomar fotos del momento en el que él estaba siendo atendido. También se pudo apreciar que el procedimiento no fue invasivo y realizado en poco tiempo.

El cantante de 58 años fue visto en un centro de salud ubicado en Jalisco, México, lugar al que asiste su novia para hacerse modificaciones y quien es vista como la “Kim Kardashian mexicana”.

En los videos publicados por Padilla, se logra apreciar que el cantante decidió que se enfocaran en zonas como los pómulos y la frente. A su vez, el especialista encargado de hacer este procedimiento explicó que, es temporal y la intención es afinar la firmeza y eliminar las líneas de expresión de su rostro.

Posteriormente, la también empresaria publicó en sus redes sociales que se había realizado un tratamiento para mantener fortalecida su esbelta figura. Además, recalcó que se debe a los preparativos que está realizando para disfrutar de Semana Santa.

Los resultados de ambos fueron compartidos en publicaciones que duran menos de 24 horas en las redes sociales. Sin embargo, los usuarios de diversas plataformas tomaron capturas de esos momentos y lo criticaron fuertemente.

Varias personas lo catalogaron como un “ridículo”, por considerar que ya está de avanzada edad para realizarse este tipo de procedimientos estéticos que siempre hacen lucir a las personas con menos años.

No es la primera vez que el cantante mexicano se hace este tipo de técnicas, pues cada vez que lo considera necesario acude a la clínica para que un experto le inyecte botox y así no mostrar mayores rastros de envejecimiento.

Relación de Vicente Fernández Jr y Mariana González

Vicente Fernández Jr. ha tenido tres matrimonios y tomó la determinación de volverse a dar otra oportunidad en el amor y es con la empresaria e influencer Mariana González Padilla. Según revelaron a Ventaneando, se conocieron por medio de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Mariana Gonzalez Padilla (@marianagp01)

El mexicano le escribió a través de Instagram para decirle que él era su gran fan. Luego acordaron para conocerse y Fernández se dirigió hasta la casa de González.

La actual pareja del mayor de Los Potrillos, logró conocer a su suegro antes que falleciera.

