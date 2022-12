James Cameron responde ante las críticas de racismo contra ‘Avatar’

James Cameron respondió a las críticas de racismo contra su franquicia ‘Avatar’, afirmando que su objetivo es “celebrar a las culturas indígenas”.

En contraste con las críticas, James Cameron, respondió que el trabajo en ‘Avatar’ consistió en inspirarse en cosas reales, y celebrar el ingenio humano “que han creado culturas durante cientos de miles de años”.

“Tratamos de caminar por una línea muy fina allí y celebrar la cultura indígena polinesia en general, desde Hawái, pasando por Tahití, la Polinesia Francesa, la cultura maorí y la cultura samoana, y así sucesivamente. Y también dar nuestro propio giro con nuestros artistas en términos del estilo de los tatuajes, el vestuario y todo ese tipo de cosas”, dijo James Cameron en entrevista con The Wrap.

El director dijo que trabajaron para no cometer apropiación cultural en la cinta, y así no romper el objetivo de honrar y celebrar las culturas indígenas,

‘Avatar: The Way of Water’, ha conseguido su segundo fin de semana en la cima de la taquilla, acumulando ganancias de $900 millones de dólares alrededor del mundo.

Algunos activistas defensores de las culturas indígenas, lanzaron críticas contra Cameron por no contratar actores que representen a estas culturas, mismas que él ha dicho defender en sus proyectos.

La artista Yuè Begay publicó una carta en la que invita a la gente a no ver ‘Avatar: The Way of Water’ y a realizar un boicot de la misma.

“No veas ‘Avatar: The Way of Water’. Únase a los nativos y otros grupos indígenas de todo el mundo para boicotear esta horrible y racista película. Nuestras culturas fueron apropiadas de manera nociva para satisfacer la complejo salvación de algún hombre blanco”, escribió Yuè Begay.

“Has elegido mostrar o glorificar el colonialismo. Gente blanca como extraterrestres basados en pueblos indígenas reales. Eso es colonialismo. Eso es colonización. Haz lo correcto. ¡Contrátanos! Contrata a nuestros expertos en tus salas de guionistas, como tus consultores, como tus líderes. Deja de intentar liderar. NO eres nuestro líder. Eres un extraño. Un invitado a nuestras tierras y cultura. Actúa como tal”, criticó la artista.