Los 10 escándalos y sorpresas del 2022: Brujería, cárcel, abuso y policía

Brujería, cárcel, abuso y policía… El 2022 no fue justamente tranquilo en la farándula, y nuestros artistas nos dieron de todo, todito, por eso te hemos seleccionado los 10 escándalos y sorpresas que más te gustó enterarte.

CHYNO MIRANDA: ADICCIONES, AMOR, DEMANADA, INAHIBLITACIÓN Y LOS TERCEROS

Chyno Miranda. Foto: Mezcalent

Aunque esta historia comenzó en el 2020, cuando fue internado después de haber colapsado producto de COVID-19, todo este año, Jesús Chyno Miranda se vio envuelto en una serie de escándalos en donde estuvo implicada su familia, su novia y terceras personas.

‘Chisme No Like’, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, comenzaron con las denuncias públicamente, por ejemplo, en Tía Panchita, donde había sido internado por su madre Alcira Pérez en diciembre del 2021, para atender su problemas de neuropatía periférica, y sus adicciones a las drogas, tenía muchas irregularidades. Que no solo había negligencia médica, sino también un supuesto maltrato hacia el cantante.

Sin embargo, por mitad de año amigos, y colegas realizaron un festival en Miami, para recaudar dinero y ayudarlo a seguir pagando sus tratamientos. La suma fue de 70 mil dólares que, los organizadores y amigos de la infancia de Chyno, depositaron en su cuenta de banco en Estados Unidos.

Unos meses después, las denuncias en el show de Youtube se intensificaron y apareció en escena alguien hasta ahora no conocido, por lo menos en Estados Unidos, Irrael Gómez, estratega de marketing, quien ayudó a otra de las personas que aún seguía siendo un misterio, Astrid Torrealba Falcón, la novia de Chyno meses antes de ser internado, y cuando estaba en su peor momento de salud, y su punto más alto de adicción, a sacarlo de donde estaba internado.

Astrid, con la ayuda de Gómez, presentaron una denuncia en un tribunal civil para pedir que se sacara a Miranda de Tía Panchita, para evaluar su estado de salud, por lo cual se usó el recurso legal de una inhabilitación temporal.

Fue así como una madrugada, luego de que el día anterior la casa de recuperación se negara a dar información a la justicia, se llevaron del lugar a Chyno contra la voluntad de su prima Yarubay y su madre Alcira.

Internado en la clínica el Cedral, comenzó una nueva batalla. Por un lado su madre, Alcira, pidiendo que le devuelvan a su hijo, que él necesita seguir su tratamiento. En otro la novia, Astrid, quien está a su lado en este momento, a quien se la acusa de no ser la persona ideal por sus posibles problemas de adicción, aunque en los últimos test sale libre de toda droga. El tribunal, decidirá en base a todos los estudios físicos y psiquiátricos, si procede la inhabilitación pedida por la novia o a quien se le da la tutela. Y él a quien en una cuestionada entrevista, hecha por el estratega Gómez, se lo vio perdido, y con un nivel de ansiedad elevado.

El siguiente paso será esperar lo que decide la ley de Venezuela, y se todas las partes llegan a un acuerdo por el único bien en esta historia: la salud de Chyno y el control de su adicción.

GABY ESPINO, MIGUEL MAWAD, ALESKA GENESIS Y NICKY JAM: AGRESIÓN, ESCÁNDALO Y BRUJERÍA

Gaby Espino. Foto: Peace, Love, World

Esta fue una historia no solo controversial, sino poco esperada. Gaby Espino, quien jamás en su carrera se había visto envuelta en un escándalo, de repente comenzó a sonar su nombre por la pelea entre su ex, Miguel Mawad y la ex de su ex, que a la vez es ex de Nicky Jam, Aleska Génesis.

Sí, parece un trabalenguas, pero esta historia de ‘exes’ fue una de las más buscadas y seguidas por el público. Todo comenzó cuando Mawad acusó a Aleska de ser una mujer pre-paga, y de haber sido violenta con él, incluso hasta la demandó por eso.

Luego ella, Aleska, se defendió, lo desmintió, y aseguró que en los 5 años que tuvieron de relación era Mawad el violento, tanto física como psicológicamente. Que volvieron cuando Nicky la dejó, que él le dio anillo y ella se lo rechazó, y que el no soportó que lo dejara.

Él dice que fue él quien la dejó cuando le dieron pruebas de sus supuestos amoríos con el futbolista Neymar. Como si esto no fuera suficiente, aparecieron videos en donde se la ve a Aleska consultando con una bruja en varias ocasiones, para destruir a Mawad y reconquistar a Nicky Jam ¡con gotitas de pipi!

Si bien ella aseguró que fue engañada, reconoció haber hecho las consultas que fue un error, a cambio mostró un video en donde se lo ve a Mawad empujándola y pateándola, y otro viejo en donde patea a su pequeño perrito.

Pero esto no termina aquí, apareció en la historia un supuesto hacker que habría contratado Aleska y sus hermanas, también modelos, para hackear la cuenta de Gaby y su grupo de amigos y trabajo. Allí se calentó más la historia cuando Gaby subió un video a su redes denunciando el intento, y luego Génesis desmintiéndola.

A dos semanas de paz, recomenzó la guerra cuando grabando una serie en México con Alejandro Lamadrid, Gaby se puso a subir unas historias con filtros de Snaptcha, entre ellos uno donde se la ve pelona, en referencia a cómo va a quedar con todas las escenas, en donde le toca salir con el cabello mojado y luego peinada.

Horas más tarde, Aleska es la que sube un video, en donde denuncia que debió al supuesto maltrato de Mawad sufría de alopecia, algo hasta este momento desconocido, y mostró en primer plano un hueco rectangular sin cabello que sería parte de su problema.

¿Terminó ahí? ¡No! el empresario, quien no le cree, tomó sus redes para burlarse y Aleska mostró que en febrero lo verá en la corte por la demanda que le puso y la orden de restricción que tiene sobre él. ¿Qué pasará? Pues promete seguir en el 2023.

SHAKIRA Y PIQUÉ: LA SEPARACIÓN DEL AÑO

Shakira y Gerard Piqué junto a sus hijos Milan y Sasha cuando aún eran pareja. Foto: Grosby Group

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”… Con estas pocas palabras, comenzábamos junio con la confirmación de lo que era un secreto a voces que la historia de amor de 12 años entre Shakira y Gerard Piqué había llegado a su fin.

La familia que construyeron en Barcelona junto a sus hijos Sasha y Milan se había terminado, con abogados de por medio y novia. Sí, Piqué, quien habría tomado la decisión, se había ido de la casa y ya estaba de novio con una de sus empleadas de su compañía, Kosmos, Clara Chía.

Persecución, paparazzis para ambos, dos caídas con internación del padre de Shakira, William Mebarak y el juicio por supuesta evasión de impuestos para ella y supuesto fraude millonario para él.

En medio de todos esto la negociación, no de los bienes, porque ambos tienen dinero para tres vidas, sino por el futuro de Sasha y Milan, a quien Shakira se los quería llevar a Miami y Piqué que se quedaran cerca suyo en Barcelona.

La cereza del pastel, el estreno de ‘Monotonía’, la canción en la que Shak habla de quien la defraudó, le rompió el corazón y la dejó sufriendo. Sin embargo, al finalizar el año, la paz parece haber llegado. Piqué renunció al Braça y al fútbol, le dio la potestad para que se lleve a los hijos a Miami, y él comenzó su nueva vida con su novia con quien cada vez se lo ve más feliz. ¿Y Shakira? reconstruyéndose, lista para mudarse y comenzar de nuevo.

JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD: EL JUICIO MEDIÁTICO DEL AÑO

Johnny Depp y Amber Heard | Getty Images.

El juicio mediático del año sin duda fue el de Johnny Depp y Amber Heard... Durante 6 semanas, el mundo entero estaba pendiente de los ‘trapitos’ al sol que se sacaban ambos ante el juez, el jurado y los fanáticos. Los ex que se casaron en el 2015 y tuvieron un matrimonio muy efímero, estaban en una corte para hablar de un ‘abuso mutuo’.

El caso era una demanda que Depp le entabló a su ex, basado en una columna de opinión que ella escribió en el The Washington Post, asegurando haber sido víctima de abuso de violencia, y aunque no lo nombraba, quedaba claro que era para el protagonista de ‘Los Piratas del Caribe’.

En el juicio se escuchó de todo, desde que él casi pierde un dedo en una pelea en donde se rompió una botella de vodka, hasta que ella había sido ‘abusada sexualmente’ justamente con esa botella.

Amber declaró que su ex se volvía violento cuando consumía alcohol y drogas como cocaína. El negó el uso de sustancias, y aseguró que la violenta siempre fue ella, que él jamás le pegó a ninguna mujer, en cambió ella sí en varias ocasiones, incluso hasta tirarle el control remoto en la cabeza.

Después de estas 6 semanas, el jurado deliberó y declaró culpable a Amber Heard, obligándola a tener que indemnizar a su ex con 15 millones de dólares. La actriz, quien salió diciendo que estamos muy atrasados en los derecho de las mujeres, terminó arreglando la semana pasada por el módico precio de 1 millón.

¿Qué hará Depp con ese dinero? Lo que prometió desde un principio, donarlo a diferentes entidades ya que asegura que el juicio no era cuestión monetaria sino de honor y dignidad.

WILL SMITH EN LO OSCAR: EL CACHETAZO DE PELÍCULA

Will Smith y Chris Rock en los Premios Oscar 2022. Foto: Getty Images

Los 5 segundos que cambiaron la vida de Will Smith en el que se suponía sería el más feliz de su carrera. Nos referimos a cuando en la ceremonia de Los Oscar, se paró de su lugar y le dio el cachetadazo de película al presentador de la ceremonia, Chris Rock.

Esto sucedió luego de que Rick bromeara sobre la cabeza rapada de la esposa de Will, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia. Sin pensarlo un segundo, se paró en frente de Chris y le dio una cachetada. Muchos pensaron que se trataba de una broma, pero no.

La paradoja es que minutos más tarde alzaría su primer Oscar como Mejor Actor Protagónico por ‘King Richard’… Fue días después que razonó y pidió disculpas una y mil veces. Sin embargo, debió aceptar la decisión de la Academia, quien lo sancionó con no poder pisar la premiación en los próximos 10 años.

CHRISTIAN NODAL: ADIOS BELINDA ¡HOLA CAZZU!

Christian Nodal con Cazzu. Foto: Mezcalent

La relación de Christian Nodal y Belinda fue catalogada por más de uno como ‘tóxica’, una muestra de ello fue cuando el cantante le dijo ‘adiós’, el día de los enamorados y mediante un comunicado de prensa en el que ella no quiso participar.

Mientras la cantante juraba que volverían, él intentaba dejar lo malo vivido atrás, ¿qué? los gastos excesivos de su prometida, el abuso del avión privado, y el dinero que le pidió prestado para pagar unos impuestos que debía, asegurando que si no lo hacía podrían meter preso a su padre. El detalle es que, aparentemente, habría pedido más del doble de lo que tenía que pagar.

El detonante habría sido sentirse estafado por la mujer con la que soñaba tener una familia e hijos. Pero esto tomó otra dimensión cuando, cansado de que lo acusen de todo, Nodal compartió en Twitter una conversación con su ahora ex, en donde ella le pedía dinero para pagar el dentista, ¿por qué la balconeó? Porque antes la madre de Belinda asintió que lo llamaran ‘naco’.

Pero en medio de la tormenta, la depresión, el cigarrillo y los tragos, llegó alguien no esperado en la historia: Cazzu la cantante urbana argentina que le cambió la vida a Nodal. Lo centró, casi no lo deja fumar. No le pide nada, ella misma se paga sus gastos y sus cuentas y es incluso más exitosa que él en su país. Por ahora todo va entre ruedas, aunque hay muchos que aseguran que el romance ya tiene fecha de vencimiento.

CARLOS CALDERON: DENUNCIA, ACUSACIONES Y CORTE CON FINAL FELIZ

Carlos Calderón y Vanessa Lyon. Foto: Mezcalent

Esta historia sí que fue toda una sorpresa… Aunque Carlos Calderón y su ex (ahora actual nuevamente), Vanessa Lyon ya nos dejaron con la boca abierta cuando compartieron que se habían comprometido, porque no sabíamos que estaban juntos, y más cuando en el séptimo mes contaron que esperaban un bebé, la denuncia, posteriores acusaciones y la policía de por medio sí no estaba en los planes.

Todo comenzó en abril de este año, cuando Calderón interpuso una demanda contra la actriz venezolana por violencia, la acusó de haber sido agresiva verbal y físicamente y, aunque luego se habría arrepentido y le habría pedido a la policía que no la arrestara, sí llamó al 911 y sí Lyon terminó fichada por la ley.

Luego vino la demanda por la tenencia de León, el pedio de ADN, no porque dudara que era su hijo, sino como parte del protocolo para pedir tener derechos sobre el niño, ya que Vanessa es madre soltera, la pareja nunca llegó a casarse, de hecho cuando quedó embarazada, ella aún estaba casada con el músico Marcus Nand.

Le siguió la acusación de Vanessa en redes en donde llorando contaba que la separaban de su hijo, que vivía en la casa de una amiga y que no tenía ni para comer. De hecho hasta se abrió una cuenta para juntar fondos y cubrir gastos hasta de los abogados. Y la exposición constante de que Calderón era un ‘narcisista’.

Sin embargo, 6 meses después nos los encontramos muy enamorados y felices en el concierto de Nodal en Miami, dejando en shock a todos los presentes. Fue en la mesa de ‘Acción de Gracias’ de ‘Despierta América’, donde Calderón por primera vez rompió el silencio y luego de asegurar que había sido el año más difícil de su vida, habían decidido regresa por pedido de su bebé, Leoncito de 1 año.

RAPHY PINA: EL CULPABLE MÁS MEDIÁTICO

Raphy Pina y Natti Natasha. Foto: Mezcalent

Después de varios meses intentando que no sucediera con todo tipo de defensa y presentaciones, Raphy Pina el empresario musical y esposo de Natti Natasha, se convirtió en mayo en el culpable más mediático, al recibir una condena de 41 meses por posesión ilegal de armas de fuego adulteradas.

De inmediato fue ingresado a un penal de Puerto Rico, y luego trasladado a otro en North Carolina, donde se encuentra actualmente. ¿Por qué el más mediático? No solo por el seguimiento que hicimos todos del juicio, sino por lo que vino después.

Es que Pina dejó todo calculado y preparado, hasta un documental de su vida, grabado en un set como si fuera una prisión y él vestido con el típico traje naranja, en donde relata cómo llegó al día de hoy estar privado de su libertad.

También produjo una canción para su esposa, Wisin y Daddy Yankee, quien es su socio y mejor amigo, ¡hasta lo sorpresa para el cumpleaños de Natti! Luego de ir a visitarlo, cuando regresaba al hogar, con la complicidad de su equipo, le regaló una camioneta con la que siempre soñó Natasha. Y una peleita con Don Omar.

¿Cómo es su vida dentro de la cárcel? Recibe la visita de Natti dos veces al mes, lo puede ver por dos horas a través de un vidrio, escribe e-mails y cartas, y usa, sin regalar uno, los 510 minutos que tiene al mes para hacer llamados.

RICKY MARTIN: JUICIO MILLONARIO Y TRAICIÓN FAMILIAR

Ricky Martin. Foto: Getty Images

La vida de Ricky Martin hizo un giro inesperado cuando a fines de junio, su ex manager, en dos períodos, Rebecca Druker, lo demandó en una corte de Los Angeles por 3 millones de dólares, alegando que era una deuda que tenía por comisiones no pagadas. Allí relató una serie de supuestos episodios que habría vivido junto al cantante. Como las razones por las que habría decidido renunciar en el 2018, luego de presenciar una supuesta pelea del cantante con su mano derecha en Dubai.

También contó que Martin le habría pedido en reiteradas oportunidades que volviera junto a él, algo que hizo en el 2020 en plena pandemia. Según lo que alega en la demanda Druker, a su regreso habría encontrado un caos en la vida del cantante, que ella habría resuelto, como, según ella, el abuso de sustancias. También una supuesta amenaza de demanda que le habría llegado a Ricky de alguien que le reclamaba dinero y que eso, según la ex manager lo puso muy tenso y le pidió ayuda. Según esa demanda, los abogados de Druker alegaron que gracias a su intervención eso no habría seguido y no había salido a la luz, algo que, según ella, podría haber acabado con la carrera del cantante.

Y si este golpe era no esperado para Martin, el que llegó dos días después lo desarmó, una traición y familiar. Su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez, pidió una orden de restricción contra su tío, alegando que se sentía amenazado por el acoso en llamados, mensajes y acercamiento físico supuestamente de parte del cantante.

En la denuncia, el joven, quien después se supo que tendría problemas mentales, aseguró que tuvo una relación amorosa con su tío durante 7 meses, y que llevaban 2 meses separados, que desde ese momento habrían sucedido los supuestos acosos.

A la hora de presentarse en corte, el joven retiró los cargos asegurando que nada de eso había sucedido. Sin embargo, el daño ya estaba hecho no solo a nivel familiar, personal, sino también en la carrera de Martin.

Por lo que, aunque el joven no cuente con fortuna, Ricky Martin decidió demandarlo por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho y daños derivados de acusaciones falsas de abuso sexual... Que eso le costaron a Martin por lo menos 10 millones de dólares en ingresos perdidos, debido a la cancelación de contratos y proyectos, así como 20 millones de dólares en daños a su reputación. Por lo que este caso, y el de la ex manager, prometen seguir en el 2023.

ANA PATRICIA GÁMEZ: EL REGRESO QUE DEJÓ A TODOS EN SHOCK

Karina Banda, Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda. Foto: Univision

Si en el 2021 te contamos entre los escándalos y sorpresas la renuncia a ‘Enamorándonos’ para poder pasar más tiempo con sus hijos, en el 2022, Ana Patricia Gámez vuelve a estar entre las historias pero por su regreso al reality de UniMas que dejó a todos en shock.

Sin duda, la más sorprendida fue Karina Banda, quien había renunciado a ‘El Gordo y la Flaca’ para este desafío en su carrera de conducir al lado de Rafael Araneda y reemplazar a Anita. Sin embargo, 9 meses después y bajo unas condiciones muy diferentes, regresó por su lugar.

¿Cuáles condiciones? Que ya su contrato no era con Univision, sino son Soho, la productora turca que hace ‘Enamorándonos’ en muchos países, que no es que se había aburrido de sus hijos, sino que en esta nueva negociación, podía seguir compartiendo porque ella entraría más tarde, la maquillarían en su casa, para que pueda buscar a los niños a la escuela, y el show se pre-grabaría un rato antes cosa que cuando comience ya este en su hogar con su familia.

¿Qué pasó con Karina? Si bien en un primer momento fue difícil y shockeante, salió triunfadora, porque le ofrecieron conducir el reality de ‘Enamorándonos’ para ViX, realizado en una isla en Turquía y con un co-presentador que la hizo muy feliz: su esposo Carlos Ponce.

¿Cómo tomó el público este arrepentimiento de Anita? Al principio fue criticada, cuestionada, pero meses después como si nada hubiera pasado, sigue siendo igual o más amada que antes.

MIRA AQUÍ MÁS HISTORIAS:

-Las mejores y peores telenovelas del 2021 en Univision y Telemundo

-Escándalos, separaciones, mala praxis, denuncias: 10 historias de famosos en el 2021

-Lo Mejor y lo peor de la televisión del 2022 de Univision y Telemundo: A lo que le dijiste sí y no