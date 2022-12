Adamari López canta ‘Despacito’ de Luis Fonsi en medio de una situación ‘incómoda’ con el chef Chris Valdez

En ‘Hoy Día’ se vivió lo que algunos podrían considerar un episodio ‘incómodo’ para Adamari López, la presentadora boricua del show, que fue protagonizado por ella junto al chef Chris Valdez.

López estaba ayudando al chef con una preparación y este, para decirle que pusiera los ingredientes de espacio, comenzó a cantar ‘Despacito’, el famoso tema de Luis Fonsi, el ex esposo de la presentadora de televisión.

Al instante después de pronunciar las primeras partes de la canción, el chef parece haber caído en cuenta de lo que estaba cantando y se quedó en silenció y quizás hasta con cara de susto o nervios.

“¿Qué ibas a cantar tu que te quedaste a mitad y te dio pena?.. Cantalo, cantalo… Despacito… Estas disimulando ahora, que tienes ganas de reirte…”, le dijo López mientras vertía los ingredientes en una licuadora, con mucha tranquilidad.

El momento quedó al aire, completamente en vivo, y en la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’ publicaron también el video y las reacciones no se hicieron esperar:

“Pero ella lo tomó con naturalidad”, “Muy bien manejado por Ada, claramente se nota que fue sin mala intención lo del chico! Lo traicionó el subconsciente”, “A ella le encanta que la vinculen con él. Le encanta ser su ex. En cambio él no la nombra ni por error”, “Ayyy pobre, lo que él no sabe es que Adamari es muy profesional en ese sentido y cuándo una pasa la página la pasa y puntoooo”, “El chef me representa! Jajajaj”, “Jajaja pobrecito el estaba en modo ojalá me lleve el diablooooo” y “Pobre, se ve que no la quiso hacer sentir mal”, fueron algunos de esos mensajes que dejaron tras la graciosa situación.

“Todos tenemos a esa amiga que te menciona al ex cuando no debe pero la queremos igual”, dijeron desde la cuenta de ‘Hoy Día’ al mostrar el video del momento.

Sigue leyendo: Adamari López se muestra moviendo la colita, pero la señora que la acompaña se roba el show

Adamari López muestra sus fotos de Navidad con Alaïa y el público dice que hace falta Toni Costa

Adamari López tiene 51 años, pero le dicen que luce de 35 mientras se abotona el pantalón

¿Adamari López estará en ‘La Casa de los Famosos’? Esto fue lo que le dijo a Osmel Sousa