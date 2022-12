¿Adamari López estará en ‘La Casa de los Famosos’? Esto fue lo que le dijo a Osmel Sousa

Osmel Sousa es uno de los participantes que estará en ‘La Casa de los Famosos’ y visitó ‘Hoy Día´, en donde conversó sobre el programa. El ‘zar de la belleza’ en esa visita al show matutino de Univision compartió con Adamari López, quien dejó la caja de las dudas abiertas al decir que vería a Sousa dentro del reality show.

“¿Tú eres la séptima participante de ‘La Casa de los Famosos’? Dime la verdad, porque tu tienes que ser aliada mía”, le preguntó Sousa, reconocido por haber sido jurado en varias temporadas de ‘Nuestra Belleza Latina’.

“Yo siempre voy a ser tu aliada. Y estoy segura, segura, segura, segura, que te voy a ver allí, pero no te puedo decir nada más”, respondió la boricua, ante la sorpresa del ‘zar de la belleza’.

Las reacciones

El público rápidamente manifestó sus opiniones al respecto. Muchos de ellos aseguraron que la boricua nunca entraría a ‘La Casa de los Famosos’, pues no dejaría a su hija Alaïa por todo el tiempo que le toque estar dentro del programa.

“Ada no va a entrar a la casa y sacrificar a su hija. Irá de visita pero nada más”, “Si eres fan de Adamaris sabes que ella jamas entraria como participante en ese reality show”, “Ella no caería tan bajo de estar en ese programa como concursante, como periodista a lo mejor y más después de la chusmeria que fue el programa anterior”, “No creo, ella el año pasado dijo que ella no haría eso, que eso no era para ella” y “Ada. Tú no necesitas exponerte de una manera como sucede en “La Casa de los Famosos” puedes ir como visitante pero, no me gustaría verte como una participante”, le dijeron sus seguidores.

