Representante republicano electo de Nueva York admite que mintió sobre su currículum y asegura que “no es un criminal”

George Santos, representante electo de Nueva York, admitió en dos entrevistas diferentes que mintió en algunas partes de su currículum, no obstante, aseguró que no cometió ningún crimen y tiene aún la intención de prestar sus servicios al Congreso.

El republicano se ha estado enfrentando a investigaciones por las incongruencias halladas en su historial laboral y educativo, además, de otras afirmaciones que hizo públicamente sobre su biografía.

En las entrevistas realizadas para la radio WABC y New York Post, Santos admitió que había inventado algunos hechos.

“No soy un delincuente. Ni aquí, ni en el extranjero, en ninguna jurisdicción del mundo he cometido ningún delito”, expresó Santos en la entrevista para WABC.

“Para ir al grano, no soy un fraude. No soy un criminal que estafó a todo el país e inventó este personaje ficticio y se postuló para el Congreso. He estado aquí por mucho tiempo. Quiero decir, mucha gente me conoce. Ellos saben quién soy. Han hecho negocios conmigo”, añadió.

“No voy a poner excusas por esto, pero muchas personas exageran en sus currículos o los tuercen un poco. … No digo que no sea culpable de eso”, manifestó.

El representante también reconoció que nunca laboró para las empresas financieras Citigroup y Goldman Sachs, como había dicho previamente, pero aseguró que si trabajó para ellos por medio de su empresa y él indicó a New York Post que fue una “mala elección de palabras” el decir que trabajaba para ellos.

Asimismo, Santos dijo al Post que no se había graduado en ningún colegio o universidad, pese a que anteriormente había afirmado que poseía títulos de Baruch College y de la Universidad de Nueva York.

“No me gradué de ninguna institución de educación superior. Estoy avergonzado y lo siento por haber embellecido mi currículum”, dijo al Post, y añadió que lo reconoce y que “hacemos cosas estúpidas en la vida”.

En este sentido, The New York Times dio a conocer por primera vez la biografía de Santos que parecía ser ficticia. CNN también confirmó los detalles presentados en ese informe, incluyendo su supuesta educación universitaria y su historial laboral.

Por su parte, el Partido Demócrata pidió a Santos que renuncie a su escaño recién ganada en la Cámara de Representantes de Long Island.

“El congresista republicano electo George Santos, quien ahora ha admitido sus enormes mentiras, debería renunciar. Si no lo hace, entonces @GOPLader debería pedir una votación para expulsar a @Santos4Congress” , expresó en su cuenta de Twitter el representante Ted Lieu, demócrata por California, vicepresidente entrante del caucus demócrata de la Cámara.

GOP Congressman-elect George Santos, who has now admitted his whopping lies, should resign. If he does not, then @GOPLeader should call for a vote to expel @Santos4Congress. https://t.co/WutPzhaTEX — Ted Lieu (@tedlieu) December 27, 2022

Además, el representante demócrata de Texas, Joaquín Castro alegó que permitir que el republicano asuma el cargo sentaría un precedente peligroso e incitaría a otras personas no tituladas para hacer campaña para el cargo, mientras ponen detalles falsos en sus currículums.

“Hemos visto a personas modificar su currículum, pero esto es una fabricación total”, dijo Castro en Twitter, sugiriendo que el republicano de Nueva York “también debería ser investigado por las autoridades”. George Santos should resign as Congressman-elect. If he refuses, Congress should expel him. He should also be investigated by authorities.



Just about every aspect of his life appears to be a lie. We’ve seen people fudge their resume but this is total fabrication. https://t.co/HJ1cCzy72s— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) December 27, 2022

Santos se había hecho con el escaño derrotando al demócrata Robert Zimmerman en un distrito recién trazado que cubre partes de Queens y algunos suburbios de Long Island, cambiando el control a los republicanos, que dominan los suburbios de Nueva York en su camino hacia la mayoría de la Cámara.

