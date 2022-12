No habrá paz en Ucrania si no aceptan anexiones de territorios: Rusia

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que no pueden haber conversaciones de paz exitosas en Ucrania a menos que Kiev y sus socios occidentales acepten la anexión reclamada por Rusia de los territorios ucranianos parcialmente ocupados de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia.

Después de 10 meses de lucha, parece que no hay apetito por las conversaciones de paz de ninguna de las partes. Peskov rechazó el miércoles la propuesta ucraniana de organizar una “cumbre de paz” en las Naciones Unidas en febrero.

“Para empezar, hasta el momento, no existe un ‘plan de paz’ ​​ucraniano de ningún tipo”, dijo Peskov en referencia a la propuesta cumbre de paz de la ONU, según la agencia de noticias estatal rusa Tass.

“Y nuevamente, ningún ‘plan de paz’ ​​ucraniano es posible si no tienen en cuenta la realidad moderna; con el territorio de Rusia, con cuatro nuevas regiones uniéndose a Rusia“, dijo Peskov. “Cualquier plan que no tenga en cuenta estas circunstancias no puede pretender ser un plan de paz”.

Moscú afirma haber anexado Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia en septiembre. Se utilizaron referéndums falsos para justificar la toma de posesión rusa, como en la anexión de la península de Crimea en Ucrania en 2014.

¿Qué pide Ucrania y Rusia para terminar con la guerra? https://t.co/udyNM8Y0li — El Diario Nueva York (@eldiariony) December 28, 2022

Los votos amañados fueron ampliamente condenados. En octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución, respaldada por 143 estados miembros, pidiendo a las naciones que no reconozcan los votos falsos. Rusia, Siria, Bielorrusia, Corea del Norte y Nicaragua fueron las únicas naciones que votaron en contra. China e India estuvieron entre las 35 naciones que se abstuvieron.

Moscú y Kiev mantienen posiciones diametralmente opuestas sobre el estatus de estos territorios ocupados. El Kremlin afirma haber absorbido el territorio en la Federación Rusa y no ha dado indicios de que esté dispuesto a devolverlo al control de Kiev.

Mientras tanto, los líderes ucranianos han dicho que las conversaciones de paz ni siquiera pueden comenzar hasta que las tropas rusas regresen a sus posiciones anteriores al 24 de febrero, lo que significaría la liberación total de Kherson y Zaporizhzhia, así como partes de Lugansk y Donetsk.

El objetivo final de Kiev es la liberación de todo el territorio ucraniano según las fronteras del país de 1991, lo que significaría la retirada rusa de todo el territorio ocupado desde 2014, incluidos Crimea y Donbás. Los líderes ucranianos también exigen reparaciones, juicios por crímenes de guerra para los líderes rusos y membresía en la OTAN .

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha reconocido que puede ser necesario un acuerdo de paz para poner fin a los combates, aunque no ha mostrado signos de degradar los objetivos bélicos de Rusia. El cambio de régimen ucraniano, bajo la apariencia de una falsa “desnazificación” y la desmilitarización, siguen siendo demandas centrales para el Kremlin, a pesar de las sucesivas derrotas en el campo de batalla en múltiples frentes.

También lee:

· ¿Qué pide Ucrania y Rusia para terminar con la guerra?

· Putin declaró querer negociar el fin de la guerra, pero afirmó que Ucrania y Occidente se niegan

· Ucrania solicita la expulsión de Rusia de la ONU