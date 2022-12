Presunto asesino serial de Stockton enfrenta cuatro cargos de homicidios adicionales

El hombre acusado de asesinar a varias personas en dos condados del estado de California ahora enfrenta más cargos de homicidio en su contra, informó el fiscal de distrito del condado de San Joaquín.

En el mes de octubre, las autoridades detuvieron a Wesley Brownlee, de 43 años de edad, mientras conducía un vehículo. La policía observó sus patrones y “determinaron temprano esta mañana que estaba buscando matar… estaba cazando”.

“Estamos seguros de que detuvimos otro asesinato”, manifestó el jefe de policía de Stockton, Stanley McFadden, luego del arresto de Brownlee.

La policía había estado en busca de un sujeto filmado en cámaras de seguridad en varias escenas del crimen en Stockton, donde cinco hombres fueron sorprendidos y posteriormente disparados fatalmente entre el 8 de julio y el 27 de septiembre.

Por su parte, la Oficina del Médico Forense del Condado de San Joaquín reveló el nombre de las víctimas de Stockton como Paul Yaw, de 35 años, quien murió el 8 de julio, Salvador Debudey Jr., de 43 años, quien perdió la vida el 11 de agosto, Jonathan Hernández Rodríguez, de 21 años, murió el 30 de agosto, Juan Cruz, de 52 años, quien murió el 21 de septiembre, y Lawrence Lopez Sr., de 54 años, perdió la vida el 27 de septiembre.

Cuatro de ellos caminaban y uno estaba en un vehículo estacionado, todo muy entrada la noche o muy temprano en la mañana.

Los funcionarios creían que la misma persona era el autor del homicidio de Juan Miguel Vásquez Serrano, de 39 años, a unas 70 millas se Oakland en abril de 2021 y de herir a una mujer sin hogar en Stockton una semana después.

Los detectives trataron de determinar que motivó los ataque, por lo que dijeron que algunas de las víctimas no tenían hogar, pero no todas. Ninguno fue golpeado o robado antes de que fueran disparados, y la mujer que sobrevivió dijo que su agresor no dijo ni una palabra antes de atacarla.

Los registros mostraron que Brownlee enfrentó en principio tres cargos de homicidio por las muertes de Hernández Rodríguez, Cruz y López. Asimismo, una denuncia enmendada añadió cuatro cargos más de asesinato por las muertes de Juan Alexander Vasquez, Mervin Harmon, Yaw y Debudey.

Brownlee ahora enfrenta siete cargos de homicidio en total, así como un cargo de intento de asesinatos agregado por dispararle y herir a la única víctima sobreviviente de los ataques del hombre.

Mervin Harmon es una víctima recientemente identificada, ya que su muerte no fue vinculada antes con la serie de asesinatos. Harmon perdió la vida a medidos del mes de abril en el condado de Alameda, dice la denuncia. Los registros revelaron que él y Vásquez Serrano fueron disparados fatalmente en el mismo condado, con apenas algunos días de diferencia.

Cuando los cargos originales fueron presentados, la oficina del fiscal dijo que estaba “segura” de que añadirían nuevos cargos a medida que siguieran las pesquisas de los crímenes, informó KTUV.

