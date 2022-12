Whoopi Goldberg criticada por nuevos comentarios sobre los judíos, la raza y el Holocausto

Después de su declaración de que el Holocausto no se trataba de raza, Whoopi Goldberg ha vuelto a encender la misma retórica en una nueva entrevista.

La actriz, de 67 años, le dijo a The Sunday Times que no entiende por qué sus comentarios de que el Holocausto no fue “sobre la raza” causaron tanto alboroto, e incluso insistió en que el pueblo judío también está dividido.

“Mi mejor amiga dijo: ‘No en vano, no hay una casilla en el censo para la raza judía. Eso me lleva a creer que probablemente no somos una raza‘”, dijo.

Haciendo referencia a los comentarios de Goldberg de enero, en los que afirmó que el Holocausto “no se trataba de raza”, el entrevistador del Times le recordó que “los nazis veían a los judíos como una raza” a lo que ella respondió: “Sí, pero ese es el asesino, ¿no? El opresor te está diciendo lo que eres. ¿Por qué les crees? Son nazis. ¿Por qué creer lo que están diciendo?”.

Lo que había intentado expresar Whoopi era que no había forma de determinar si alguien era judío solamente de primera vista, sin embargo, muchos encontraron sus afirmaciones increíblemente antisemitas y ha tenido que justificarse.

En su disculpa, que es la segunda sobre el tema, Goldberg dijo en un comunicado: “Creo que el Holocausto se trató de una cuestión de raza, y todavía lamento tanto como entonces que molesté, lastimé y enfurecí a la gente”.

“Nunca fue mi intención parecer que estaba redoblando los comentarios hirientes, especialmente después de hablar y escuchar a personas como rabinos y viejos y nuevos amigos. Todavía estoy aprendiendo mucho y créanme, escuché todo lo que todos me dijeron”, señaló.

“Mis más sinceras disculpas de nuevo, especialmente a todos los que pensaron que esto era una nueva versión del tema” Whoopi Goldberg

La actriz y presentadora fue suspendida durante dos semanas del programa “The View” el pasado 1 de febrero por un comentario en el que negó que hubiera componente racista en el Holocausto.

Durante una conversación con tertulianos afirmó que el Holocausto se trató de personas blancas matando a otras personas blancas y que nada tenía que ver con la raza de los judíos.

Cuando el resto de tertulianos contradijo las afirmaciones de la actriz, al afirmar que el nazismo veía a los judíos y a otros grupos sociales como razas inferiores, ella insistió en su postura.

“Seamos fieles a la verdad. El Holocausto no tuvo que ver con la raza. El Holocausto representa la inhumanidad del hombre, pero no tiene que ver con la raza. Fueron blancos matando a blancos”, dijo entonces Goldberg.

