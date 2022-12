Dayanara Torres conducirá especial de Año Nuevo de ABC, ‘Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve with Ryan Seacrest’. La buena noticia la confirmó la propia Miss Universo, quien además, dio detalle de cómo le llegó este regalito no esperado.

“Mi GENTE!!! Traeré el Año Nuevo desde mi hermosa isla de Puerto Rico y co-presentaré la celebración @RockinEve desde aquí mi tierra natal 🇵🇷 Además, tendremos la actuación especial de @Farruko 🎶 Que emoción!!! 💕Le deseo a mi buena amiga @roselyn_sanchez una pronta recuperación y te sientas mejor pronto my friend! Un abrazo mi Ross 😘”, escribió en redes sociales Dayanara.

¿A qué se refiere con la pronta recuperación de Roselyn? Pues era quien debía conducir el especial pero dio positivo a COVID-19, y debió cancelar su participación. Como si fuera una devolución de favores, el destino las volvió a hacerse reemplazos en su trabajo.

En la última temporada la vimos a Roselyn Sánchez como jueza de ‘Mira Quién Baila’, puesto que en el pasado que había pertenecido a Dayanara, y este fin de año Torres tomará el lugar de su colega, compatriota y amiga.

Por otro lado, así Roselyn comunicó que no solo no podía estar presentando el especial, sino también la razón por la que no lo hacía: COVID.

