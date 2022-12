Se llevó un pedacito de México en el corazón: Pelé y su especial cariño por el pueblo azteca

El mundo sigue convulsionado por la muerte de Pelé, el brasilero brilló en tres ediciones de la Copa del Mundo en las cuales salió campeón; pero hay una en particular que O´rei tenía muy marcada en su corazón y fue la de México 1970.

Es que más allá de lo deportivo Pelé sintió un sincero cariño por parte del pueblo mexicano hacía él, por lo que siempre recordó la tierra azteca con mucho amor.

“A veces bromeo diciendo que solo me falta jugar en la luna, pero si hay un país que no puedo olvidar por el cariño que me dieron y la atención con la que me trataron fue México. México fue muy cariñoso con la selección brasilera en cualquier lugar que ibamos”, comentó el astro del fútbol.

Descanse en Paz amigo Pelé pic.twitter.com/7ULPISuPGL — Hora de Futbol (andresn) (@andresn) December 29, 2022

La presencia de Edson Arantes do Nascimento en México fue todo un acontecimiento, especialmente en Guadalajara donde la verdeamarela disputó todos sus encuentros exceptuando la gran final ante Italia en el mítico Estadio Azteca

Los tapatíos hicieron sentir toda su admiración y amor al rey del fútbol al punto de paralizar la ciudad cada vez que Pelé jugaba, pues ningún comercio trabajaba cuando el brasilero estaba haciendo magia en la cancha. ⚽️"¡Hoy! no trabajamos porque vamos a ver a Pelé."

esta leyenda se encontraba en la calle Independencia, en el centro de Guadalajara durante México 70.



Se cuenta que durante el Mundial paraban sus labores para ver jugar a ‘O Rei’.



QEPD "El Rey" Pelé.



📸 @SantosFC pic.twitter.com/4VJSCN68P5— INAHmx (@INAHmx) December 29, 2022

