Sigue la fuga de jugadores en Chivas de Guadalajara: “Canelo” Angulo se despidió del club con emotiva carta

El futbolista mexicano Jesús “Canelo” Angulo acabó su etapa con las Chivas Rayadas del Guadalajara y se encamina a una nueva faceta dentro de la Liga MX como nuevo jugador de los Esmeraldas de León, institución que lo contrató para el venidero torneo Clausura 2023 del balompié azteca.

Ante este hecho, el jugador decisión enviar una emotiva carta a los miembros del Rebaño Sagrado por medio de sus cuentas en las redes sociales para agradecerles por todo el apoyo que le brindaron durante su pasantía por el club y especialmente los conocimientos deportivos que recibió durante esa etapa.

“Hoy toca cerrar una de las etapas más bonitas de mi vida, cumplí mi sueño, logré jugar en mis Chivas, pero como todo lo que empieza tiene que terminar. Hoy me toca decir adiós, me voy agradecido con todas las personas que fueron parte de este proceso tan bonito; Utileros, Kinesiólogos, doctores, profesores, etc”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Pero sobre todo mis compañeros que siempre me trataron de la mejor manera, hice amistades que siempre llevaré en el corazón. Les deseo todo el éxito del mundo, a futuro espero que puedan llevar al Rebaño a donde se merece porque es un gran grupo y sé que lo van a lograr”, añadió.

Asimismo, decidió enviarle un mensaje a la afición de Guadalajara, que considera como una de las más importantes del país al ser completamente entregados a su equipo.

“Mención especial para la afición que nunca nos abandonó a pesar de todo siempre estuvieron ahí y en lo personal siempre me trataron excelente. No fue la manera en la que me quería ir pero por algo pasan las cosas y los cambios siempre son buenos. sé que vienen cosas muy chingonas para mí con mi nuevo club. Sólo queda decir GRACIAS CHIVAS”, concluyó Angulo.

Jesús Angulo, de 25 años, estuvo por dos temporadas con Chivas del Guadalajara en los que jugó más de 80 partidos y anotó 12 goles durante su estadía.

