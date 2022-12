Cristiano Ronaldo traicionó su palabra: En 2015 dijo no querer terminar su carrera en Arabia

Este viernes se confirmó de manera oficial el fichaje de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr de Arabia Saudita, en una transacción millonaria que dejaría al portugués ganando $200 millones por temporada, una cifra sin precedentes.

Pero hace unos años CR7 no tenía por su cabeza retirarse en una liga árabe solo por dinero, cuando el futbolista estaba en lo mas alto de su carrera en el Real Madrid dejó claro que queria terminar en un equipo grande por “dignidad”.

“Todavía me quedan 6 o 7 años y por mi mente pasa terminar mi carrera en el nivel más alto, quiero terminar con dignidad en un buen club. Eso significa que no me veo en Estados Unidos, Qatar o Dubái”, afirmó el portugués en el año 2015 en una entrevista para la cadena británica ITV.

Cristiano viene de varias polémicas en los últimos meses desde diferencias con su ex club Manchester United, que le trajo como consecuencia la desvinculación unilateral del mismo y también en la Copa del Mundo de Qatar, en la cual empezó como titular con Portugal pero luego fue renegado al banco lo que inició nuevas críticas.

En la campaña 2021-2022 el oriundo de Madeira anotó 18 tantos en la Premier League, lo que daba a entender que el atacante estaba más en forma que nunca; pero aparentemente el fallecimiento de su hijo lo hizo entrar en un momento difícil el cual se vio reflejado en su rendimiento deportivo.

