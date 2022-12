Jomari Goyso, Alejandra Espinoza y Lili Estefan conducirán el especial de Univision para recibir el Año Nuevo 2023

Jomari Goyso, Alejandra Espinoza y Lili Estefan son algunas de las celebridades que estarán recibiendo el año 2023 desde la ciudad de Nueva York. Esto marcará el gran regreso de Alejandra Espinoza a la cadena hispana, ya que la actriz aunque está presente gracias a la última telenovela que protagonizó, de momento no forma parte de ningún proyecto.

Se espera que el año 2023 muestre más de Espinoza en el canal ya que el público la está pidiendo. A diario se leen preguntas de los fans en redes sociales consultando sobre el presente y el futuro de la actriz y conductora de televisión en Univision.

A nivel profesional muchos reconocen que éste ha sido un gran año para Jomari, su popularidad con el público ha ido en aumento y muchos están fascinados con la oportunidad de verlo en todos los proyectos que lo mantienen en pantalla, desde Despierta América en “Sin Rollo” hasta Primer Impacto.

A nivel personal también tiene sus propias plataformas y espacios en redes sociales que le han permitido crecer como consejero del público en cuanto moda, cabello y estilo. Además, vale agregar que el posicionamiento de Lia by Jomari Goyso es brutal. View this post on Instagram A post shared by Jomari Goyso (@jomarigoyso)

