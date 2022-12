Lo Mejor y lo peor de la televisión del 2022 de Univision y Telemundo

Las dos cadenas más importantes de la televisión en español de Estados Unidos, nos han dado de todo, de los bueno y de lo que nos dejó con sabor a poco o nada. También hubo sorpresas, para el público y para ellos cuando los televidentes se fueron a otra opción. Por eso aquí, te traemos lo mejor y lo peor de la tele en este 2022 de Univision y Telemundo según lo que tú decidiste, porque siempre ustedes tiene la última palabra.

LO MEJOR DE LA TELE DEL 2022:

LA CASA DE LOS FAMOSOS 2: LA NOVELA DE LA ‘CASI’ VIDA REAL MÁS VISTA

La Casa de los Famosos 2022. Foto: Telemundo

Telemundo volvió a apostar a este reality ‘La Casa de los Famosos 2’ con unos huéspedes muy especiales, talentos que fueron exitosos, están comenzando a ser o quieren ser. Con muchos más escándalos que en la primera, con momentos emotivos, otros de casi violencia, y acusaciones de ‘manipulación’ en la edición cuando iban saliendo, la cadena triunfó en su apuesta.

Vimos a Laura Bozzo tan vulnerable como despojada de todo maquillaje y glamour. Conocimos a una Daniella Navarro en todas sus facetas. Un Toni Costa que cumplió con lo que prometió: ser él y enamoró al público. Una Niurka que llegó, pasó y salió haciendo lo que más le gusta, escándalo. Y una ganadora, Ivonne Montero, que tenía todo en contra, menos al público y por eso lo logró.

Sin duda, Telemundo encontró en este formato el que se convirtió en su nueva ficha de éxito, y prometen lo mismo o superarlo en el 2023 con ‘La Casa de Los Famosos 3’.

LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN: LA NOVELA DEL AÑO

‘Los Ricos También Lloran’. Foto: TelevisaUnivision

Fueron muchas las telenovelas éxito en Univision, casi todas menos una que vas a encontrar más abajo entre ‘lo peor’. Pero, ‘Los Ricos También Lloran’, producción de Televisa, no solo contó con el apoyo del público, el rating que jamás lo abandonó, sino que además demostró que es posible hacer un remake diferente.

El desafío era muy grande, se enfrentaban a un clásico de la historia de las telenovelas como la que protagonizó Verónica Castro y Rogelio Guerra, y a la ‘María del Barrio’ de Thalía y Fernando Colunga. Pero Claudia Martín y Sebastián Rulli supieron marcar la diferencia, y sin duda ese fue su éxito, no solo para las nuevas generaciones que no vieron las anteriores, sino también para los amantes de las telenovelas que no se perdieron de hacer un paseo por el pasado.

HERCAI: LAS NOVELAS TURCAS TRIUNFARON SOBRE LAS ORIGINALES

‘Hercai: Amor y Venganza’. Foto: Telemundo

‘Hercai: Amor y Venganza’, la segunda temporada, fue casi igual de exitosa que la primera que vimos en el 2021, y coronó a Telemundo en las telenovelas, pero turcas. A falta del éxito en las originales, las de dicho país fue de gran ayuda para pelearle el Prime Time a Univision, el que solo lograban reinar con ‘La Casa de Los Famosos 2’, desde la mitad del reality hasta el final.

En una larga temporada en donde el horario más importante no parece estar de su lado, la telenovela protagonizada por Ebru Şahin y Akin Akinözü, los ayudó a tener un respiro y al público a sufrir con esta historia de amor, a tal punto que en muchas oportunidades la cadena decidía ponerla en ‘noche especial’ de dos horas, para seguir ganando terreno y ¡lo lograban!

MIRA QUIÉN BAILA ALL STARS: LA EXCELENCIA CON GANAS DE MÁS

‘Mira Quién Baila All Stars 2022’. Foto: TelevisaUnivision

Esta temporada de ‘Mira Quién Baila All Stars’ era todo un desafío y no prometía lograr el éxito, pero lo consiguió y en muchos sentidos, ¿cuáles? rating, nivel de producción, de bailes, un jurado que terminó marcando la excelencia, y el talento invitado, el que estaba en duda, demostró una disciplina digna de admirar.

¿Por qué decimos que era un desafío? Porque la mayoría de los talentos no eran estrellas conocidas en Estados Unidos, pero rápidamente conquistaron al público. Sin duda, el tener en el jurado a Isaac Hernández, el primer bailarín clásico de México en el mundo, podía jugarles en contra, sobre todo porque el público sigue pidiendo a Toni Costa para ese lugar.

Pero su nivel de humano y de protección superó a su gran nivel de bailarín. Al igual que la adquisición de Sherlyn como presentadora de backstage, quien terminó siendo tan sorpresa como la ganadora: María Leon, quien dejó todo en la pista y en el corazón del público.

¿Por qué con ‘ganas de más’? Porque fue demasiado corto, así que esperamos que en el 2023 nos den una temporada de la duración que siempre nos tienen acostumbrados.

EN CASA CON TELEMUNDO: EL SHOW QUE CONSIGUIÓ ENTENDERNOS A LOS LATINOS

Ana Jurka y Carlos Adyan son los conductores de ‘En Casa con Telemundo’. / Foto: Telemundo

‘En Casa con Telemundo’ nació con la pandemia, con esta necesidad del público de volverse a enamorar de la tele. Tuvo sus altas y bajas, pero sin duda este 2022 consiguió entendernos a los latinos.

Con la conducción de Ana Jurka, Carlos Adyan, y la acertada incorporación de Aleyda Ortiz, el show de las tarde es un balance perfecto entre lo que podemos buscar todas las culturas y países, sin importar de que parte de Latinoamérica vengamos o de cuáles sean nuestras raíces si nacimos aquí. Seas del Oeste o del Este, encontrarás algo que te guste entre los invitados, las historias que cuentan o los juegos que hacen. Y aunque claramente no pretenden tener las grandes exclusivas, sí logran lo que pocos ¡un alto rating en un horario difícil como el de la 1/12 PM! y ¡por dos horas! La mayoría de las veces superando los números de ‘Hoy Día’ con toda su producción, y el gran despliegue de presentadores y reporteros.

DESPIERTA AMÉRICA: LA FAMILIA TELEVISIVA QUE CONOCE A LA AUDIENCIA

‘Despierta América’ la familia de la televisión hispana. Foto: TelevisaUnivision

‘Despierta América’ es exactamente eso, la familia televisiva que conoce a la audiencia, y le da lo que quiere o busca saber, lo que necesita y acciona, no solo en su formato tradicional de lunes a viernes, sino en lo que comenzó como un experimento los domingos, y terminó siendo tan fuerte como el original.

No es secreto que para los latinos los nuestros son todo, los que logran formar su familia dentro de Estados Unidos, los que emigraron juntos, o a los que extrañan porque se quedaron en cada uno de sus países. El show de las mañanas de Univision llena todo eso. Ya en sus presentadores Karla Martínez, Francisca Méndez-Zampogna, Jessi Ródriguez, Satcha Pretto, Lindsay Casinelli, Elyangélica Gonález, Astrid Rivera, Alan Tacher, Raúl González, Carlos Calderón y Chef Yisus, encuentran al padre, la madre, los hermanos, sobrinos, tíos que todos tenemos.

A eso se le suman las historias, la diversión, la información bien elegida, las exclusiva, el entretenimiento y el sello que los caracteriza: cumplir sueños. Por eso sigue siendo el show número uno en rating y en el amor del público.

Para destacar: la incorporación como co-host de Jessica Rodríguez fue el acierto del año, y el haber cubierto el Mundial desde Qatar con historias incluso más llamativas sin tener los derechos de la transmisión de los partidos les hizo marcar la diferecia.

EL MUNDIAL QATAR: MESSI LE DIO LA GLORIA A ARGENTINA Y A TELEMUNDO

Ana Jurka junto a Andrés Cantor y Miguel Gurwitz. Foto: Latin Iconos

Con una cobertura impresionante tanto a nivel de producción, como técnica y de talentos, el Mundial Qatar le dio a Telemundo mucho más de lo que pudieron soñar, logrando un rating que no habían conseguido nunca en la historia, ¿por qué? Porque si bien México quedó fuera rápidamente, que suele ser el público en el que ellos confían, el de Argentina, que no solo un país latino, sino en el que jugaba su último mundial Lio Messi, les trajo un plus.

Tanto que en la final de infarto entre Francia y Argentina, superaron los 9 millones de rating, algo que fue histórico no solo para ellos, sino también para la televisión hispana en Estados Unidos, incluso la anglo.

Para destacar: el gran trabajo de sus presentadores y reporteros, en especial la de Ana Jurka, Jessica Carrillo, y el que se convirtió en el otro héroe del Mundial además de Messi, Andrés Cantor, quien en cada relato dejaba claro su profesionalismo, el que se permitió y nos permitió ver cómo le daba paso al ser humano cuando tuvo que gritar que su país de nacimiento, Argentina, era campeón Mundial llorando.

LATIN GRAMMY: LOS PREMIOS QUE DEVOLVIERON LA FIESTA Y LA CALIDAD A LA MÚSICA

Christina Aguilera y Christian Nodal se presentan juntos por primera vez | VALERIE MACON / AFP) (Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images.

La entrega número 23 de los Latin Grammy pasarán a la historia como uno de los mejores, sino el mejor, brilló con la elección de los presentadores, Thalía, Luis Fonsi, Anitta y Laura Pausini, los musicales, los premios y ¡la producción!

En un mismo escenario Christian Aguilera, Christian Nodal, Romeo Santos, Marc Anthony, Chiqui Rivera, Yatra, Nicky Jam, Karol G, Farruko, por nombrar tan solo algunos. Y hasta historias tan conmovedoras como la de Ángela Álvarez, la cantante de 95 años que recibió el premio a ‘Mejor Nueva Cantante del Año‘, dando un claro mensaje para todos. ¡Queremos más así para el 2023!

LO PEOR DE LA TELE DEL 2022:

LA REINA DEL SUR: SIN CORONA Y CON SABOR A DESILUSIÓN

Kate del Castillo en escena de ‘La Reina del Sur 3’. | Foto: Telemundo

Sin corona y con sabor a desilusión, así fue recibida la tercera temporada de ‘La Reina del Sur’, en donde el público no le dio ni la oportunidad. Su comienzo estaba difícil porque le tocaba competir con ‘Los Ricos También Lloran’ que si reinó en el rating durante toda su transmisión.

A eso se le sumó que la historia perdió la esencia de lo que enamoró en la primera temporada que rompió con todos los niveles de audiencia y de estereotipos, y prejuicios. Esta vez no solo no pudo, sino que su rating lejos de subir fue bajando y bajando. ¿Qué no lo ayuda? Los silencios que deben hacer cuando usan malas palabras, que son muchas, y las escenas que deben cortar. Algo que también le sucedió con ‘Café con Aroma de Mujer’, telenovelas que terminan siendo un éxito en Netflix, pero un fracaso rotundo en Telemundo.

LA MEXICANA Y EL GÜERO: EL FRACASO DE UNIVISION

Itatí Cantoral y Juan Soler son los protagonistas de ‘La Mexicana y El Güero’. Foto: Televisa

A ‘La Mexicana y el Güero’, producción de Televisa, no le fue bien en México, y mucho menos en Estados Unidos. No solo bajó el rating de su antecesora, sino que terminó quedando por debajo de su rival ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, quien le ganó casi todo el tiempo.

¿Qué no le gustó al público? Nada, ni la historia, ni siquiera pudieron creer en la pareja de amor que formaban Juan Soler, un gringo muy argentinizado, e Itatí Cantoral, que no parecía conectar con su personaje. Tanto fue el fracaso que con tres meses de transmisión, lo quitó del horario prime time de las 8 PM y lo pasó a las 3 PM.

LOS PREMIOS DE TELEMUNDO: EL PÚBLICO LES DIJO QUE NO

Ozuna en Latin Billboard. Foto: Getty Images

Este 2022 no ha sido el mejor para Telemundo y sus premiaciones. No es falta de una buena producción, realmente se ve claramente que dejan todo con la intención de brillar, pero el público no les ha dado el visto bueno, al punto que han tenido rating bajísimos en comparación a lo que es un premio tanto en los Latin Billboard, como en los Latin American Music Award.

De hecho, estos últimos ya no los veremos por Telemundo, desde el 2023 estarán en UniMas. ¿Qué falló? Quizás la elección de los presentadores como Kate del Castillo y Jaime Camil, los musicales que eran muy urbanos, los presentadores de la alfombra. Lo cierto es que estamos seguros que de todo se aprende y el 2023 nos sorprenderán con ediciones de lujo.

HOY DÍA: LA MAÑA QUE NO ENTIENDIÓ A SU PÚBLICO

Parte del equipo de ‘Hoy Día’. Foto: Telemundo

‘Hoy Día’ fue quizás el mayor fracaso de la tele este 2022… Cancelaron ‘Un Nuevo Día’, y en febrero estrenaron este formato prometiendo ser innovador, tener nuestro acento, ser original, con más noticias y la información que el público necesita, según ellos. Pero el público les explicó, con el rating y las reacciones, que eso no era lo que querían…

Efectivamente, en noviembre nos tuvieron que decir que siempre no, que el público ya no quería eso, que mejor más entretenimiento y diversión. Pero tomaron medidas drásticas qye también fue del agrado de sus seguiodores.

Sacaron a Chiquibaby, Nacho Lozano, Quique Usales, Rebeka Smyth, Carlos Robles y Chef Oropeza. Dejaron a Adamari López, Nicole Suárez, y trajeron a Penélope Menchaca, Andrea Meza y Chiki Bombon.

Sí, el rating nos los acompañó, de hecho fueron los más bajos de la historia de la mañana, no entendieron lo que el público quería. Y si bien en este formato reciclado, con un poco del pasado, un poco de ‘Venga La Alegría’ y algo de ‘Despierta América’, se acerca más al gusto latino, aún no pudo crecer y reconquistar. Por lo menos cumplieron con la promesa de escuchar a sus televidentes. Veremos qué sucede en el 2023.

