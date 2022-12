Joven colombiano que se tatuó en casi todo el rostro “MESSI”, “D10S” y tres estrellas, está arrepentido: “Me lo quiero borrar” [Video]

Hace algunos días el joven colombiano Maicol Quiñonez, conocido en redes sociales como Mike Jambs, se hizo viral en Internet luego de mostrar el proceso de un probablemente inédito tatuaje en el rostro, con las palabras MESSI” y “D10S”, además de tres estrellas.

La emoción que le generó el que Messi haya levantado la Copa del Mundo, le llevó a tomar la que ahora le parece una precipitada situación, y de la que está arrepentido.

Tan solo en Tik Tok, el video titulado “Me tatué a Messi” alcanzó más de 11,5 millones de reproducciones. Los días posteriores, Mike salió a las calles de Medellín, Colombia, a consultar a los transeúntes qué les parecía el tatuaje que se hizo. Además, fue entrevistado por medios locales y hasta por un programa de televisión de Argentina.

Sin embargo, la alegría del tatuaje tan solo le duró 10 días al colombiano. Para sorpresa de muchos, Mike Jambs colgó un video en sus redes sociales mostrando arrepentimiento.



“No pensé decir esto tan pronto, porque la verdad me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje. Estoy arrepentivo porque en lugar de traerme cosas positivas han venido miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo”, fueron las palabras del tiktoker, visiblemente afectado. @mikejambs Estoy arrepentido de mi tatuaje 😔 #messi #argentina #foryou #tendencia #colombia ♬ Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar – La Mosca Tse-Tse

En un segundo video, prosiguió: “Muchas personas me dijeron, te vas a arrepentir del tatuaje que te hiciste y vas a querer borrarlo. Les tengo que dar la razón hoy, me quiero borrar el tatuaje; la verdad no sé como es un procedimiento de esos o dónde los hacen, pero si estoy seguro de que me lo quiero borrar”, concluyó. @mikejambs #messi #argentina #colombia ♬ sonido original – Mike Jambs

Jambs, es conocido en redes sociales por cantar y hacer bailes en público, de manera más frecuente en el Metro de Medellín.

Contenido relacionado



– Continúan los festejos: Messi organizó la fiesta de los campeones del mundo en Rosario

– Lo que se sabe del futuro de Cristiano Ronaldo

– Político español critica en vivo el lujoso estilo de vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: “Me parece pornográfico”