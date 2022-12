Pelé muere a los 82 años: la leyenda del fútbol actuó con Sylvester Stallone en una película

Foto: Stuart C. Wilson / Getty Images

Pelé, cariñosamente llamado O Rei, acaparó este jueves las portadas de prácticamente todos los diarios del país tras su muerte a los 82 años en un hospital de São Paulo. La causa fueron complicaciones por cáncer de colon.

La eminencia de Pelé en el fútbol abarcó tres décadas en las que ayudó a Brasil a ganar los títulos de la Copa del Mundo en 1958, 1962 y 1970. Fue creado para anotar en el campo de fútbol.

Sin embargo, Pelé no fue solo un ícono deportivo. No muchos lo saben, pero también le dio un giro al mundo del entretenimiento. De hecho, apareció en varias películas, pero su mayor participación, en lo que respecta al campo del cine, fue en ‘Escape to Victory’ de 1981.

El tricampeón del mundo, novato en temas de cámaras, planos y libretos, hizo historia con su debut en el séptimo arte al compartir set con actores tan reconocidos como Sylvester Stallone, Michael Caine y Max Von Sydow.

La película dirigida por John Huston trataba sobre los prisioneros de guerra entre los soldados aliados detenidos en un campo de prisioneros alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Crean un equipo de jugadores y se enfrentan a un equipo alemán en un partido de exhibición. Caine es el entrenador del equipo llamado Capitán John Colby.

Otros miembros del reparto incluyeron futbolistas profesionales que estaban disponibles mientras la producción se filmaba durante el verano durante la pretemporada: Ossie Ardiles de los Spurs, John Wark, Russell Osman, Kevin O’Callaghan, Hallvar Thoresen, Paul Van Himst, Kazimierz Deyna, ex -El jugador del City Mike Summerbee y dos leyendas del juego Bobby Moore y, por supuesto, Pelé.

Más de 40 años después de su lanzamiento, la película ahora se considera un clásico de culto y una de las mejores proyecciones deportivas jamás realizadas.

Celebridades mostraron su pesar por la muerte del futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé”

Tan pronto como estalló la noticia, llegaron tributos de todo el mundo.

Varios jugadores y leyendas del fútbol, ​​incluidos Mbappé, Neymar, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se unieron a los homenajes en las redes sociales.

Stallone se sintió afligido por la muerte de Pelé y usó Instagram para compartir un tributo: “¡PELÉ EL GRANDE! ¡Que descanse en paz! Este era un buen hombre”, escribió.

Sigue leyendo: Descubre cómo es actualmente la casa donde Pelé nació y pasó su infancia

– AMLO lamentó el fallecimiento de Pelé, pero puso una foto de Ronaldinho

– El presidente de la FIFA proclamó a Pelé como “El Rey” del fútbol en su carta de despedida