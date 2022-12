AMLO lamentó el fallecimiento de Pelé, pero puso una foto de Ronaldinho

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se unió al grupo de personas que expresaron sus condolencias por la muerte de la leyenda del fútbol Edson Arantes do Nascimiento, Pelé.

Sin embargo, el mandatario en sus condolencias publicó una imagen de Ronaldinho en vez de una de Pelé, asegurando que fue una de las principales inspiraciones del exfutbolista del FC Barcelona.

Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: pic.twitter.com/otAMdfERWX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 29, 2022

“Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestreo que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021″, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

Posteriormente publicó una frase de Ronaldinho que nada tenía que ver con el fallecimiento del tres veces campeón del mundo.

“Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar el balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie, y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas, Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre”, fue la frase de Ronaldinho que compartió López Obrador.

