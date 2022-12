Steven Tyler es acusado de agresión sexual contra una menor

Una mujer que dice haber tenido una relación con Steven Tyler, en 1973 cuando esta tenía 16 años y él 25, presentó una demanda contra el líder de Aerosmith, informó Rolling Stone.

Identificada como Julia Holcomb, acusa a Tyler de agresión sexual e imposición intencional de angustia emocional, alegando también que la obligó a abortar.

Holcomb afirma que el artista convenció a su madre para que le entregara su tutela y así vivieron juntos durante más de tres años durante los cuales tuvieron varios encuentros íntimos.

La demanda se presentó como parte de la Ley de Víctimas Infantiles de California, “una legislación de 2019 que levantó el estatuto de limitaciones y otorgó un período retrospectivo de tres años para que los sobrevivientes de abuso sexual infantil presenten sus acusaciones”.

Cabe señalar que la documentación presentada por Julia Holcomb no expresa explícitamente el nombre de Tyler, pero según Rolling Stone, Holcomb ha hecho pública su experiencia con el cantante de Aerosmith en el pasado y la demanda cita las propias memorias del músico.

“Does The Noise In My Head Bother You?”, el título de su libro autobiográfico, hace referencia a una relación con una niña de 16 años y menciona a Julia Halcomb en los agradecimientos.

“Con mi yo malo teniendo 26 años y ella apenas lo suficientemente mayor para conducir y sexy como el infierno, me enamoré locamente de ella” Steven Tyler

“Era una linda y flaca marimacho disfrazada de Little Bo Peep. Ella era el deseo de mi corazón, mi compañera en crímenes pasionales”, expresó Tyler en la obra de 2011.

Según Halcomb, se separó de Tyler cuando quedó embarazada de él, pues la presionó para que abortara en contra de su voluntad.

Una vez que esto sucedió la joven viajó de regreso a Portland para dejar en el pasado dicha experiencia y comenzar una vida nueva.

Holcomb también señala que la publicación de las memorias de Tyler tuvo una repercusión negativa en su vida y que el abuso que sufrió es retratado como una “relación amorosa”.

