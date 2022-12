Vanessa Arias aparece sin sostén y en traje blanco en el programa “Siéntese Quien Pueda”

Vanessa Arias, desde la mesa del programa “Siéntese Quien Pueda”, agradece por el buen año que le tocó vivir en este 2022, por las bendiciones de trabajo que ha tenido en Univision y UniMás. Pero esta bella conductora también sorprendió a su público por aparecer en el show con un traje blanco y debajo de éste parecía no llevar sostén.

Dentro del panel de conductores Vanessa es una de las consentidas del público y así lo hacen saber estos con sus comentarios y mensajes para el show en Instagram: “Bendiciones mis preferida Vanessa y Alejandra”, dice parte del público televidente de este programa conducido y moderado por Julián Gil. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Vale agregar que muchos también consideran que “Siéntese Quien Pueda” es una producción parecida o similar a la de Suelta La Sopa, aquél moderado por Jorge Bernal que contaba con panelistas como Lucho Borrego, Carolina Sandoval, Juan Manuel Cortés y Verónica Bastos, en su momento.

El programa, cancelado por Telemundo, sigue vigente en redes sociales compartiendo notas del espectáculo como el post que mostraremos a continuación: View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Lee más de Vanessa Arias:

Vanessa Arias reveló que tuvo una pareja que le “quebró una costilla” y pide “denunciar” estos casos

Vanessa Arias presume su retaguardia “empanizada” por la arena en Cancún

Vanessa Arias se destapa en un cenote de Riviera Maya con un atrevido hilo dental