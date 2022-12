Autoridades en Idaho recibieron más de 19,000 pistas antes de arrestar a estudiante de criminología por apuñalar a 4 universitarios en vivienda de Moscow

Luego de recibir más de 19,000 pistas por parte de la ciudadanía, el estudiante de criminología Bryan Kohberger fue arrestado el viernes en Pennsylvania por el asesinato de cuatro estudiantes universitarios en Idaho en noviembre pasado.

Tras el arresto del hombre de 28 años por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Albrightsville, trascendió que el sospechoso completó el grado en justicia criminal este año en DeSales University en Center Valley.

Una de sus profesoras fue la Dra. Katherine Ramsland, experta en asesinatos.

Entre otros cursos, Ramsland ofrece la clase de Investigaciones de Psicología de Muerte.

El reporte del Daily Mail destaca que la educadora ha escrito varios libros relativos al tema, entre los que destacan: “How to Catch a Killer” (Cómo atrapar a un asesino), “The Mind of a Murder” (La mente de un asesino), y “The Human Predator: A Historical Chronicle of Serial Murder and Forensic Investigation” (Depredador humano: crónica histórica de asesinato en serie e investigación forense).

Kohlberg, residente en Pullman, Washington, era estudiante de doctorado en Washington State University al momento de su arresto por los asesinatos reportados en Moscow, Idaho.

El sospechoso permanece detenido en Pennsylvania sin derecho a fianza. Este estado realiza los trámites para su traslado a la demarcación donde ocurrieron los ataques, proceso que podría extenderse.

Al momento, las autoridades no han establecido el posible motivo del crimen.

El académico está acusado de matar a puñaladas a: Kaylee Goncalves, de 21: Madison Mogen, de 21; Xana Kernodle, de 20; y su novio Ethan Chapin de la misma edad, en una casa rentada cerca de University of Idaho, en Moscow, en las primeras horas de la mañana del 13 de noviembre.

Excompañero de clases lo describe como “bien hablado” y “muy inteligente”

Un compañero de clases de Kohberger lo describió como “bien hablado” y “muy inteligente”, pero al mismo tiempo desconectado del resto.

“El era muy nivelado y, de alguna manera, imponente”, describió la persona al Daily Beast. “No demostraba mucha emoción”, añadió la fuente.

Ingresó en la vivienda con la intención de cometer los asesinatos

Durante la conferencia de prensa para anunciar el arresto, el fiscal del condado Latah, Bill Thompson, indicó que investigadores creen que Kohberger ingresó en la vivienda con la intención de cometer los asesinatos.

La Policía respondió a una llamada de alerta y encontraron los cuerpos de los cuatro jóvenes en sus camas.

Las autoridades en Moscow asignaron más de 100 agentes a la investigación del caso, entre policías locales, estatales y del FBI.