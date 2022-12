Demi Rose, sin tanguita y sin sostén, usa un manto blanco, transparente, como único vestido

Demi Rose cerró los ojos para la cámara, pero aunque para ella todo era oscuridad, sus fans han podido ver a todo color como la luz del sol iluminó su cuerpo para dejar entrever que éste estaba desnudo debajo del manto blanco que decidió llevar, de cualquier manera, sobre su cuello, encima de sus senos. Un nudo había en su cintura y el resto caía sobre sus caderas y sus glúteos.

El efecto de este “vestido” sobre su cuerpo ya es letal al verla posar de lado, pero cuando aparece caminando de frente para la cámara todo se vuelve mucho más erótico. La ausencia del sostén hace que nada, absolutamente nada, quede a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

En los últimos años, Demi Rose ha ido subiendo de tono en sus publicaciones y ahora es más fácil verla con poquísima ropa, ahora hasta hace uso del agua sobre su piel para presumir prendas húmedas que lo único que provocan es más transparencias y menos sutilezas. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

