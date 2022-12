Los memes del empate del FC Barcelona con el RCD Espanyol: “78% de posesión, lo de siempre”

En un partido rodeado de polémicas y con dos expulsiones para cada bando, el FC Barcelona y RCD Espanyol pactaron un empate por la mínima en el Spotify Camp Nou, lo cual dejó el liderato de La Liga Santander compartido entre culés y merengues.

Como de costumbre por su estilo de juego el Barcelona se hizo con la mayoría de la posesión, sin embargo, esto no le favoreció en el marcador. Por tal motivo, los memes se apoderaron de las redes sociales y la prolongada tenencia del balón del conjunto azulgrana, terminó siendo uno de los principales motivos de burlas.

Sencilla, pero contundente. Un meme de ESPN con la fotografía del director técnico del Barcelona, Xavi Hernández, acompañado de una frase que dice: “78% de posesión, lo de siempre”, fue uno de los más duros en la red social Twitter.

La misma historia de siempre… pic.twitter.com/ejZ1lJMOPX— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) December 31, 2022

Las quejas también se hicieron presentes en Twitter. El barcelona abruma con su posesión , pero no concreta 😴— TheGurú (@tugurusportbook) December 31, 2022 Esa posesión del Barcelona me recuerda a una selección que fue eliminada en el mundial de Catar 🤪 ya ese fútbol de posesión no sirve de nada si no ganas el partido el fútbol es más vertical ahora toques directos y balones al espacio para que corra el punta— victor (@_victorcampo92) December 31, 2022

Pero también Matheu Lahoz estuvo relacionado con los memes sacados a Xavi Hernández. Xavi Hernández esperando a Mateu Lahoz después del show de hoy pic.twitter.com/0oC3Pmvng3— maryfést_ (@maryfest_) December 31, 2022 yop a matheu lahoz💀💀 pic.twitter.com/XCTjxYW0B7— 🤹 (@maartifcb) December 31, 2022

Algunos aprovecharon para mencionar al Real Madrid, señalando a Lahoz de actuar en beneficion del conjunto blanco. que le den ya la liga al madrid pic.twitter.com/Im8ZDtQeST— 🎩 (@Pedr8niesta) December 31, 2022

Contenido relacionado



– FC Barcelona dividió puntos con el Espanyol y ahora comparte el liderato de La Liga Santander con el Real Madrid [Goles]

– Marc-André ter Stegen, nuevo capitán del FC Barcelona tras la salida de Piqué

– Joven colombiano que se tatuó en casi todo el rostro “MESSI”, “D10S” y tres estrellas, está arrepentido: “Me lo quiero borrar” [Video]