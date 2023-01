Boxeadora australiana Ebanie Bridges mostró los senos en una entrevista para promocionar su cuenta de Onlyfans [Video]

A mediados de diciembre, la boxeadora australiana Ebanie Bridges fue tendencia el el mundo deportivo y también en las planas para adultos al anunciar que iniciaría con la difusión de contenido explícito en la plataforma OnlyFans.

Desde entonces las redes sociales de Bridges no solo se han limitado al boxeo, sino también a fotografías muy sexys que cuentan con miles de “me gusta”.

Pero ahora, la australiana ha dado un “incentivo” adicional a sus seguidores y a quienes (quizá) dudan de suscribirse a su Onlyfans. Y es que en medio de una entrevista, se subió la camiseta para mostrar sus senos ante las cámaras.

Como era de esperar, el periodista que le entrevistó cargó el video a las plataformas digitales, aunque censuró los senos de Bridges.

Ante tal hecho, la boxeadora hizo retuit al video comentando: “El entrevistador tuvo la amabilidad de difuminar esto para el público, sin embargo, la versión sin censura se envió a todos mis fans”, al tiempo que adjuntó el link que lleva a su página en Onlyfans. The interviewer was kind enough to blur this for the public, the uncensored version has been sent out to all my fans though…https://t.co/3LV38kL9Oc pic.twitter.com/jQS83ksQm0— Blonde Bomber 🥊💁🏼‍♀️ (@EbanieBridges) December 22, 2022 View this post on Instagram A post shared by Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges)

Cabe acotar que, Bridges hizo bastante ruido en noche buena a través de su cuenta de Instagram, a donde subió una fotografía con vestimenta atrevida y con los colores de la época. View this post on Instagram A post shared by Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges)

