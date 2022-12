Boxeadora anunció su incursión en OnlyFans al posar en sensual lencería durante el pesaje de un combate [Video]

La boxeadora australiana Ebanie Bridges volvió a ser sensación en el boxeo y no precisamente por sus habilidades con los puños, sino más bien su figura la puso en la órbita mundial al anunciar que tendrá contenido explícito para adultos en la plataforma OnlyFans.

Lo curioso de esto fue como Bridges presentó su ingreso en OnlyFans, al dar a conocer la noticia durante un pesaje para su combate contra su rival Shannon O’Connell por el título de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Según las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, la apodada Blonde Bomber no titubeó para quitarse la camisa en pleno pesaje y dejar ver no solo una lencería diminuta, sino que también aparecía escrito nueva dirección donde montará contenido exclusivo.

Posteriormente, hizo una publicación donde oficializó su asociación con OnlyFans, apareciendo esta vez posando sobre una cama con una ropa interior rosada.

“Estoy muy emocionada de anunciar que me he unido a OnlyFans. Así que ahora puedes obtener contenido exclusivo de mi entrenamiento, mi vida cotidiana, además de todas las cosas divertidas”, escribió la pugilista de 36 años.

Fueron muchos los que criticaron positivamente a Bridges por dar el paso para abrir su cuenta de OnlyFans, especialmente teniendo en cuenta que esta no es primera vez que deja su figura esbelta antes de cada pesaje y siempre había fanáticos que le solicitaban dicha plataforma.

Lo mejor del caso es que para celebrar su lanzamiento, Bridges venció por KO a su rival O’Connell con una impresionante combinación de golpes que demuestra que no es solo cuerpo sino también cuenta con habilidades especiales sobre el cuadrilátero. View this post on Instagram A post shared by Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Mira las mejores fotos de Ebanie Bridges aquí: View this post on Instagram A post shared by Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges) View this post on Instagram A post shared by Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges) View this post on Instagram A post shared by Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges) View this post on Instagram A post shared by Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges) View this post on Instagram A post shared by Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges) View this post on Instagram A post shared by Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges) View this post on Instagram A post shared by Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges) View this post on Instagram A post shared by Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges)

También te podría interesar: