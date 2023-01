Carlo Ancelotti defiende a los jugadores del Real Madrid que son víctimas del racismo

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti salió al paso de la situación que vivieron sus jugadores en la pasada jornada dónde fueron víctimas de comentarios racistas, principalmente el brasileño Vinicius Jr. Ante esto, el italiano restó culpa del asunto a LaLiga o cualquier otro organismo que pueda atender este hecho y aseguró que el problema es “de la sociedad”.

Ancelotti dejó claro que no tiene nada que decirle a su delantero puesto que no sería justo. El entrenador considera que simplemente este tipo de situaciones no deberían ocurrir porque el racismo otros temas despectivos no deberían existir.

“No tengo que hablar con Vinícius porque es bastante claro, no puedo hablar de un tema que para mí no tiene que existir como el racismo y la xenofobia. Es bastante claro y nos equivocamos al aplicarlo a Vinícius porque es un problema de la sociedad que no tiene que existir. La tolerancia tiene que ser cero en este sentido”, denunció en rueda de prensa.

Si bien Ancelotti entiende que los entes rectores del fútbol no tienen la culpa de lo que hagan los fanáticos, afirma que todavía no existen sanciones adecuadas para los infractores y que las que están actualmente en el reglamento, no son suficientemente duras.

“No tiene que ser un problema de LaLiga y sanciones, es un problema general, cultural de una sociedad que para mí personalmente no tiene la educación que tiene que tener y ya está. No focalizaré este tema tan importante en Vinícius, LaLiga o sanciones, tenemos que enfocar algo más grande. El tema de racismo es muy serio, igual que la xenofobia”, sentenció.

