Dmitry Bivol reveló que no le interesa una revancha contra Canelo Álvarez: “No me importan sus planes”

El boxeador ruso Dmitry Bivol habló sobre sus proyectos de cara a este 2023 y sorprendió al todos al afirmar que entre sus planes no se encuentra una revancha contra el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, al que venció el pasado mes de mayo.

En declaraciones para el canal de YouTube iFLTV, Bivol comentó que no se encuentra ni le importan los planes de una nueva pelea, a pesar que Canelo Álvarez ha mostrado reiteradamente que quiere tener un segundo combate.

“No me importan sus planes, para ser honesto. No quiero depender de su decisión para decidir a quién enfrentar. Solo quiero pelear por el cinturón”, comentó el pugilista.

De igual manera aseguró que aunque no consiga una nueva pelea por un cinturón, estará encantado de esperar hasta que llegue su nueva oportunidad.

“Si no obtengo la pelea por todos los cinturones, denme otra pelea y seré paciente”, añadió.

Según varios reportes, Bivol podría pelear en este 2023 ante Artur Beterbiev en lo que sería la unificación de cinturones en las 175 libras, siendo esta una propuesta más atractiva.

“Quiero pelear por los cinturones. Quien tenga cinturones, quiero pelear con él. Solo uno. Suficiente. Solo para obtener los cinturones”, culminó.

Mira el video aquí:

