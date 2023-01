Twitter es demandado por no pagar $136 mil dólares de alquiler de sus oficinas en San Francisco

Twitter está siendo demandado por no pagar el alquiler de su oficina en San Francisco, que asciende a $136,260 dólares, según documentos presentados en el Tribunal Estatal de San Francisco.

El dueño del edificio, Columbia Reit – 650 California LLC, ha notificado a Twitter de que debió realizar el pago antes del 21 de diciembre y hasta la fecha no lo ha hecho.

La empresa ocupa actualmente el piso 30 del Edificio Hartford, un rascacielos ubicado cerca del distrito financiero de San Francisco.

En 2017, Twitter firmó un contrato de alquiler por siete años para el espacio de oficinas.

Elon Musk, el nuevo dueño de la empresa, ha implementado medidas radicales para reducir los costos de la empresa desde que adquirió Twitter por $44 mil millones de dólares en octubre.

Hasta el momento, Twitter no ha emitido ningún comunicado sobre este asunto.

Según informó The New York Times, supuestamente Twitter no ha pagado el alquiler de ninguna de sus oficinas en todo el mundo en las últimas semanas, incluyendo su sede en San Francisco en el Centro Cívico de la ciudad.

La empresa también está siendo demandada por Private Jet Services Group, LLC, que afirma que Twitter se ha negado a pagar por dos vuelos chárter que tuvieron un costo de $197,725 dólares en octubre.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de New Hampshire el mes pasado.

Desde que Musk tomó el control de Twitter a principios de este año, ha implementado una serie de cambios radicales, además de medidas para reducir costos, como el despido de la mitad de la fuerza de trabajo.

