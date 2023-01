Ángela Aguilar comparte una publicación y las burlas en su contra no se detienen

La cantante Ángela Aguilar en los últimos meses se ha visto envuelta en diversas polémicas por algunas cosas que ha estado haciendo y, es que va desde el momento donde se filtraron las imágenes donde se veía bastante cercana a Gussy Lau.

Sin embargo, eso no sería lo único, pues en las diversas redes sociales los internautas no se han expresado de manera positiva hacia ella. En esta ocasión vuelve a suceder lo mismo, pues la controversia se generó cuando Argentina se ganó la Copa del Mundo y la intérprete de ‘Tu sangre en mi cuerpo’ les envió un mensaje que decía:

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender 25 % Argentina, 100 % orgullosa, todos somos más celestes que el cielo”, la gran mayoría de los comentarios fueron en su contra por decir que parte de ella era del país que había resultado ganador el pasado 18 de diciembre.

“15 % polo norte, pocos entenderán”, “A esa piñata le falta 25 % argentinarze”, “25 % brasileña ahora que murió el rey Pelé”, “Una piñata mexicana hecha por unas manos argentinas. Para qué nos explicas si no lo entenderíamos?”, “25 % reno de Navidad”, “En qué parte de Argentina estás?”, “Esos cuernos son 25 % Argentina”, “25 % navideña”, “Cómo se prepara un mate?”, “Creo que lo estás haciendo mal, pero no lo entenderías”, “Me puedes explicar otra vez, es que 25 % no entendí”, “Son piñatas argentinas?”, “Los argentinnos tienn tradición mexicana”, “Son manualidades argentinas?”, “En lugar de piñata mexicana, que sea una Copa del Mundo porque es 100 % orgullo argentino”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

