Ángela Aguilar afirma ser 25 % argentina y los internautas arremeten en su contra: “Vieja payasa”

La cantante Ángela Aguilar fue una de las reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento que el pasado domingo se pronunció por el triunfo que obtuvo Argentina tras ganarle a Francia en el Mundial de Qatar 2022, y es que llevaban 36 años de haber tenido su más reciente victoria.

La intérprete de ‘Tu sangre en mi cuerpo’ sin duda se mostró bastante contenta por la noticia que el pasado domingo terminó paralizando el mundo. Sin embargo, lo más llamativo en la red social de Instagram fue haber insinuado que aparentemente tendría raíces argentinas.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25 % Argentina, 100 % orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo”, fue el texto que generó controversia entre los miles de seguidores que se tomaron algunos segundos para opinar sobre lo mencionado.

“Eres gringa, PUNTO”, “Lo único de lo que estoy seguro es que no eres mexicana”, “Vieja payasa, ya siéntese señora”, “Al Canelo no le gusta esto”, “Que se vaya a cantarle a los argentinos a ver si la quieren”, “Entonces dejar de lucrar con México y vete para allá”, “Ya caíste mal, un admirador menos”, “Un claro ejemplo del ‘Me sirvo de México'”, “Al parecer solo es mexicana cuando le conviene”, “De por sí no me caía”, “Ojalá y hubiera ganado Marruecos para ver cómo se saca otro porcentaje de nacionalidad”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Sin embargo, los internautas manifestaron su incomodidad luego que el padre de la cantante comenzara a responderle a varios de ellos. Algunos de los usuarios de la aplicación consideraron que era mucho peor lo que él estaba haciendo a lo que ella había escrito.

“Yo solo estoy riendo de los comentarios y de la manera en la que un padre no permite que su hija aprenda a valerse por sí misma”, “Qué mal se ve el señor contestando, la verdad sin palabras”, “Nunca me imaginé que Pepe Aguilar se prestara para responder”, “Yo vine a ver al Pepe Aguilar peleándose en los comentarios”, “Lo más cag*do es ver que Pepe Aguilar la defiende”, “Más pena ajena Pepe Aguilar peleándose con la gente en la cuenta de su hija”, dijeron en la publicación.

