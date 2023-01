Aroldis Chapman toma su decisión para el Clásico Mundial de Béisbol y le dice adiós a Cuba

El icónico relevista zurdo y antigua estrella de los Yankees de Nueva York, Aroldis Chapman, sigue trabajando para firmar contrato con un nuevo equipo en la MLB para poder mantenerse activo durante la temporada 2023 tras quedar como agente libre a principios del pasado mes de noviembre.

Mientras espera por alguna franquicia que desee hacerse con sus servicios, “El misil cubano” podría formar parte de la selección de su país para participar en el Clásico Mundial de Béisbol que arrancará el próximo mes de marzo de 2023.

La medida es posible luego que el gobierno de Estados Unidos le permitiera a la Federación Cubana de Béisbol (FCB) de poder convocar a cada uno de los jugadores que hacen vida en las Grandes Ligas para la máxima cita deportiva y no solo los que participan en la liga local.

A pesar de esta posibilidad, Chapman decidió acabar con la posibilidad y aseguró en entrevista para el portal Swing Completo que no se unirá a la novena cubana para el Clásico Mundial. El motivo se debe a que ya no le genera ilusión portal el uniforme de su país.

El lanzador consideró que la federación de su país no lo ha tratado bien a lo largo de su carrera y mucho menos sus compatriotas, por lo que jugar con Cuba no es algo que le quite el sueño.

“Por el Cuba de ellos yo no juego. Ojalá y pudieran ganar, yo no les deseo nada mal a ellos. Los veré por la televisión a ver el papel que hacen. Yo deseo que ganen. No lanzaría por la Federación Cubana”, manifestó Chapman.

Es importante resaltar que el apagafuegos que militó en los Yankees de Nueva York formó parte del equipo cubano que disputó el Clásico de Béisbol en el año 2009, en la segunda edición que se celebró del certamen deportivo.

